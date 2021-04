La temporada 4 de ‘Castlevania’ será el final de la serie

Ayer compartimos el nuevo poster del final de la serie. Era un motivo de celebración, considerando que la próxima temporada de ‘Castlevania’ es uno de los estrenos más esperados en la plataforma. Un día después tenemos una noticia algo agridulce, pues un teaser nos da la fecha de estreno del show, junto con la noticia de que esta también será su última temporada.

Inicialmente adelantado por Deadline, ‘Castlevania se estrenará el próximo 13 de mayo. El teaser también confirma algo que ya había anticipado el reporte y es que esta será la conclusión a la historia animada de Netflix.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021