La serie “This Is Us”: radiografía de la vida y las conexiones humanas

“This Is Us” es una de esas series que logró engancharme desde el primer episodio, y que uno no quiere dejar de ver hasta terminar. Sin ser una crítica experta, la recomiendo sin dudarlo, ya que, a través de la historia de una familia tradicional, aborda muchos temas sociales profundos. Creo que el director logra capturar la esencia de la vida familiar y emocional con gran sensibilidad, haciendo que cada episodio se sienta tanto real como conmovedor.La serie explora las relaciones familiares y cómo influyen en nuestras vidas, abordando temas como el racismo, la salud mental, la obesidad y el duelo. Muestra cómo las experiencias de los personajes, como la adopción o la lucha con la ansiedad, impactan sus relaciones y su día a día. También toca las dificultades en las relaciones de pareja, la búsqueda de identidad y el proceso de autodescubrimiento, además de abordar el envejecimiento y la responsabilidad de cuidar a los padres mayores.

Hablando sobre la actuación, creo que es uno de los puntos más positivos, sus actores logran interpretar los personajes de manera que se sientan que son reales. Milo Ventimiglia, interpreta a Jack Pearson logra mostrar la vulnerabilidad de su personaje. Mandy Moore, que personifica a Rebecca Pearson, la madre, logra transmitir la fuerza de su personalidad y al mismo tiempo su vulnerabilidad. Los demás actores logran representar a través de sus personajes temas muy complejos logrando que te impacten emocionalmente.No dejes de ver “This Is Us” porque estoy segura que te atrapa desde el primer episodio con su historia conmovedora y realista sobre la familia, el amor y los desafíos de la vida. A través de personajes bien desarrollados y diálogos profundos, aborda temas sociales y emocionales de todos los seres humanos. La serie está muy bien calificada tanto por críticos como por el público, quienes destacan su capacidad para emocionar y conectar. Reconocida por una buena dirección y por la autenticidad con la que trata estos temas, se ha convertido en una de las producciones más queridas y valoradas de los últimos años. Puedes verla en plataformas como NBC o Disney+.Imagen: This is us