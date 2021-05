La serie de ‘Resident Evil’ en Netflix se estrena en julio

‘Resident Evil’ está de moda, cortesía del lanzamiento de ‘RE Village’. Por lo que parece el mejor momento para que Netflix lance el primer tráiler oficial de ‘Resident Evil: Infinite Darkness’, la serie oficial de la franquicia que llegará al servicio de streaming como la primera de muchas producciones inspiradas en los videojuegos de Capcom.

El nuevo adelanto entrega bastante información, pero quizás lo más importante es que ya contamos con una fecha de estreno. ‘Resident Evil: Infinite Darkness’ o ‘Resident Evil: Niebla infinita’ se estrenará el próximo 8 de julio, de manera exclusiva en el servicio de streaming.

La sinopsis y el tráiler nos dan más detalles de su historia. Leon S. Kennnedy está en la Casa Blanca de los Estados Unidos investigando un incidente que involucra un archivo ultra secreto perdido. Sin embargo, en medio de su investigación, ocurren un incidente y se ve emboscado por una horda de zombis.

El adelanto también nos muestra cómo se involucrará Claire, al ser una reportera detrás de revelar la verdad de los incidentes de Racoon City, encubiertos por el gobierno. La serie incluso nos presenta un nuevo tipo de Tyrant, del que esperamos tener más información conforme nos acerquemos al estreno del show en Netflix.

Como mencionamos antes, ‘Resident Evil: infinite Darkness’ será uno de los primeros proyectos de la franquicia que aterrizarán en Netflix. El servicio de streaming tiene varios proyectos y adaptaciones con Capcom en camino, incluyendo una película de tipo live action llamada ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, que quiere ser más fiel a los videojuegos. Por supuesto, considerando la popularidad de las dos entradas más recientes (‘RE 7’ y ‘RE 8’) sorprende que no se haya anunciado una adaptación que busque explorar más el horror de estos juegos y, porque no aceptarlo, dar el placer a muchos de ver una versión de Lady Dimitrescu en la pantalla grande.

Imágenes: Netflix