La reunión de ‘Friends’ se aplaza de manera indefinida.

Parece que al final “they will no be there for you”. En el año de cancelaciones y aplazamientos que ha sido 2020, un nuevo proyecto ha caído bajos sus garras mata-diversión. La reunión del elenco de ‘Friends’, que se anticipa como uno de los ganchos principales de HBO Max, ha sido aplazada de manera indefinida.

La noticia fue compartida por el portal de entretenimiento Variety, que informó que el especial fue nuevamente pospuesto, sin ninguna fecha programada para su producción o estreno. El regreso de ‘Friends’ había sido inicialmente programado para este año, pero semanas antes de que comenzara su producción la crisis del COVID-19 llevó a que el estudio aplazarlo, aunque con una fecha que no comprometía la idea de su ejecución. Ahora, la reunión de Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry), Monica (Ocurrente Cox), Phoebe (Lisa Kudrow) y Joey (Matt LeBlanc) puede no terminar por ocurrir nunca.

Una razón importante, es que los esfuerzos (y dinero) que el estudio invirtió en reunir los autores estaba en promocionar su plataforma de HBO Max. Pero, para cuando se pueda realizar la grabación del especial, es posible que la inversión de recursos versus la ganancia potencial de la plataforma no sea tan atractiva. En especial considerando que el servicio de streaming ya cuenta con otros proyectos como ‘The Snyder Cut’ que sirven como una carnada igual de atractiva.

Por supuesto, también depende del crecimiento de HBO Max. Aunque muchos piensan en Netflix, su rival directo es Disney+. La razón es que antes de enfrentarse al ‘jefe final’ de las plataformas de streaming, el nuevo servicio debe demostrar que está al menos en una igualdad de condiciones para combatir con la plataforma más reciente. Su meta, entonces, es superar los 60 millones que Disney+ ha conseguido en su año. Un reto que no parece complicado, en especial si consideramos que HBO Max tiene el problema de contar con muchas licencias compartidas que hacen de su librería una cualidad demasiado volátil.

Imágenes: HBO