La próxima película del Monsterverse será ‘El hijo de Kong’

El único universo conectado que parece haber funcionado en los últimos años es el Monsterverse. ‘Godzilla Vs Kong’ resultó ser un éxito con la crítica y superó las expectativas de taquilla, incluso con un número menor de asistencia en los teatros en el mundo (gracias, de nuevo, COVID-19). Como resultado, desde ya parece que Warner Studios está buscando cómo continuar con la racha de películas.

Un nuevo reporte asegura que el director de ‘Godzilla Vs Kong’, Adam Wingard, se encuentra en conversaciones con el estudio para la próxima película del ‘Monsterverse’. El reporte de The Hollywood Reporter asegura que Warner no habría cerrado el acuerdo, pero el estudio ya tendría pensado qué ruta tomará con la historia, incluyendo un posible título: ‘el hijo de Kong’.

El nombre de la película es curioso. No es la primera cinta, basada en el monstruo, con este título. Una cinta de 1933 exploraba la idea del gorila gigante descubriendo la existencia de un hijo suyo (e iniciando la avalancha de destrucción que suele acompañar cualquiera de estas historias). Sin embargo, la narrativa del Monsterverse ha intentado presentar la idea de que estas criaturas son precisamente las últimas de su especie y que, en el caso particular de Kong, sus padres fueron asesinados en la isla Calavera haciéndolo el último de su tipo.

El final de ‘Godzilla Vs Kong’ no insinuó al rey de los simios encontrando una nueva pareja. La película termina con Kong dentro de la tierra vacía (el reino debajo de la tierra, donde habitan muchos de los monstruos). Así, quizás la historia presente la idea de alguna monstruo similar a él que haya sobrevivido en este mundo, dando a Kong la posibilidad de reproducirse. O también podríamos tener una historia al mejor estilo de ‘Jurassic Park’ con un grupo de científicos recreando al monstruo a partir de ADN.

Por ahora no parece haber algún escritor suscrito al proyecto. También es posible, como el reporte lo informa, que si las negociaciones no son positivas ‘Kong Vs Godzilla’ sea el final de la franquicia. La cinta fue creada precisamente para otorgar un cierre a la historia. El estudio, además, sabe que los próximos años la taquilla no será particularmente brillante, por lo que quizás esté menos dispuesto a apostar por un proyecto de esta escala, con unas ganancias tímidas en el mejor de los casos.

Imágenes: Warner Pictures.