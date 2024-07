La historia detrás de la única condición que Marvel Studios puso a ‘Deadpool y Wolverine’

Ya vimos ‘Deadpool y Wolverine’ y les podemos anticipar que la cinta sin duda no tiene el tono familiar que ha caracterizado a la mayoría de proyectos del MCU. Sin embargo, hay un solo elemento que esta película no tiene y las dos versiones anteriores sí: no se muestra en ningún momento a Wade inhalando cocaína.

Este es un cambio interesante considerando que en la segunda cinta Deadpool literalmente estornuda Cocaína que le robó a su antigua compañera de habitación ‘Al la Ciega’. Y el motivo fue claro: Kevin Feige, presidente te Marvel Studios, les dio luz verde para que la cinta mantuviera el nivel de violencia y lenguaje que las dos primeras cintas, pero les pidió que no hubiera ni una sola escena mostrando cocaína.

“No estamos bromeando”, respondió Shawn Levy (director de ‘Deadpool y Wolverine’ en una rueda de prensa. “Desde el día uno hubo una regla básica que se pidió y se estableció desde el día uno. Y honestamente fue Kevin que dijo: ‘chicos, todo lo que propongan está aprobado siempre que sea gracioso, pero que no tengamos a Wade y Blind Al consumiendo cocaína”.

De hecho, de acuerdo con Levy el hecho de que Disney no permitiera a Deadpool consumir cocaína de inmediato se convirtió en uno de los primeros chistes en ser incluidos dentro de la película. Es algo que hemos visto en los tráileres de la cinta en la que Deadpool le dice a Al que Disney conoce todos los nombres secretos incluyendo ‘¿quieres hacer un muñeco de nieve’ (que es una referencia a la película ‘Frozen’).

Feige, en otra entrevista, confirmó la historia asegurando que efectivamente hubo una charla en la que el equipo detrás de ‘Deadpool y Wolverine’ le pidió una línea clara de cuáles debían ser los límites de la película. Y no fue Disney, Marvel o alguno de los ejecutivos los que realizaron la llamada para pedir que se sacaran los chistes de cocaína: fue él.

“Creo que, en las primeras conversaciones, Ryan fue muy específico acerca de querer hacer una historia que tuviera tanto, si no más, corazón emocional que las otras películas de Deadpool. Y realmente creo que quería impulsar la emoción y la autenticidad de eso. emoción en esta película, lo cual hizo“, explicó Feige. “Y tal vez, quién sabe [porque] la gente habla mucho de esto en la prensa ahora, pero recuerdo estar sentado [y] él me preguntaba: ‘Bueno, ¿hay algo, ya sabes, en el que deberíamos bajar el tono de la sangre o la ¿Palabras con F o hay algo más? Y dije: ‘No’. Le dije: ‘Sabes, ya obtuvimos el visto bueno para convertirlo en [calificación] R, debería ser [calificación] R. Y creo que tal vez, incluso de pasada, dije: ‘Los chistes sobre la cocaína podrían ser un poco rancios.”

Para ser honestos, no parece ser la única cosa la que Disney dijo que no. Aunque ‘Deadpool y Wolverine’ tiene varios chistes con tono sexual, no hay un solo chiste gráfico de este tipo (al menos si tomamos como referencia ‘Deadpool 1’ que cuenta con varias escenas de sexo y un diversos ‘semidesnudos’).

‘Deadpool y Wolverine’ se estrena en las salas de cine este 23 de junio.

Imágenes: Marvel Studios.