La historia de Pornhub, el documental del sitio porno número 1, llega a Netflix

La pornografía permanece como un tema tabu, lo que es extraño considerando que se trata de una de las industrias más grandes e importantes de la Internet. Sin embargo, en marzo llega un documental sobre la página web más famosa de la web, que muchos negarán siquiera conocer: ‘El clímax del millón: la historia de Pornhub’.

‘El clímax del millón: la historia de Pornhub’ llegará al servicio de streaming el próximo 15 de marzo. El documental busca hacer un barrido general a la historia del sitio web: de qué manera hace dinero, cómo se convirtió en el sitio de porno más importante de Internet y sus principales escándalos.

Lo curioso del documental es que no solo se encargará de tocar los temas más ‘morbosos’ de la industria, sino también algunos de los más polémicos y peliagudos. Por ejemplo, el documental resolverá la duda para muchos de cómo es que el sitio se monetiza. Y no, para sorpresa de muchos no lo hace a través del contenido premium o de la publicidad, sino a través de la recolección de datos (que no se evita simplemente poniendo el sitio web en incógnito), siendo Pornhub más cercano al modelo de negocios de Facebook.

La serie documental también se encargará de revisar una de las polémicas más reciente sobre el sitio: cómo se convirtió en el hogar de videos de pornografía de venganza, así como videos de menores de edad. En 2020 The New York Times publicó una pieza sobre cómo la plataforma de pornografía más grande de la Internet estaba siendo utilizada para subir contenido de maltrato, violaciones y de trata de mujeres y menores. El reportaje en un momento citó varios testimonios de mujeres que habían visto sus videos en la plataforma una y otra vez.

En su momento el artículo solicitó al servicio el no permitir a usuarios no verificados el subir contenido, el impedir las descargas de videos y el incrementar sus herramientas de moderación. Para diciembre de 2020 el sitio tuvo que actualizar su plataforma al eliminar los videos que habían sido subidos por usuarios no autorizados, sino que además tuvo que modificar las políticas después de que compañías de tarjetas de créditos retirarán su apoyo, perdiendo una parte importante de sus ingresos. También eliminó la posibilidad de descargar los videos, como una manera de evitar que cualquier contenido no autorizado pudiera ser guardado o compartido sin la autorización de los creadores.

Quizás uno de los elementos más importantes del documental de Netflix es que explorará los efectos que tuvo este escándalo en la industria de la pornografía. Only Fans, por ejemplo, cambió su modelo de negocios prohibiendo este tipo de contenido y de manera efectiva eliminando los ingresos de cientos de personas que no estaban violando las reglas.

Netflix tiene un buen historial con documentales que consiguen entregar de manera única perspectivas de temas que quizás no consideramos. ‘El clímax del millón: la historia de Pornhub’ tiene el potencial de ser uno de esos estrenos que cualquier persona (incluso el más mojigato) debería ver.

