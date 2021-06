La franquicia ‘Mana’, de Square Enix, tendrá anime

Fue un fin de semana bastante agitado para los amantes del anime. No es secreto que toda la atención se lo llevó adelanto de Chainsawman (pero quién puede culparlos, si es el anime más esperado de este año). Por esto, otro aniversario que no tuvo tanta atención fue el de la serie ‘Mana’ de Square Enix que celebró sus primeros 30 años a través de una transmisión.

El evento no estuvo ausente de sorpresas, siendo una de las más importantes el anuncio de una serie de anime inspirada en la franquicia. Con el nombre de ‘Legend of Mana: The Teardrop Crystal’ el show está pensado más como una celebración de la franquicia que como una exploración de ella. La producción está a cargo de Warner Bros. Japan con los estudios Graphinica y s Yokohama Animation Laboratory. Ambos estudios son más conocidos por colaborar en animes de otras productoras de mayor renombre, por lo que es difícil determinar cómo lucirá el anime final.

Otro elemento que también nos llamó la atención del anuncio es que se espera que el anime de ‘Mana’ se aun producto internacional y no una producción que primero se lanzará en Japón. No sabemos qué implica esto para la producción, pero considerando que la productora es Warner Bros lo más obvio es que utilice su servicio de streaming HBO Max, quizás con licencias extra para garantizar su llegada a los países en los que este servicio no esté disponible. Square Enix aseguró que más adelante entregará nuevos detalles del proyecto.

Square Enix también reveló que está desarrollando un nuevo juego de ‘Mana’ para las consolas. Eso sí, para calmar los animes aseguró que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que deberíamos esperar información en mucho tiempo. Tampoco es que sea justo, considerando que ‘Trials of Mana’ fue lanzado en 2020, por lo que no deberíamos esperar nuevos detalles hasta al menos 2022.

También se anunció un nuevo juego para Android y IOS llamado ‘Echoes of Mana’. El juego llegará en diversos idiomas, pero no español, lo que desde ya nos anticipa que necesitaremos un VPN para poder descargarlo el próximo año en nuestros dispositivos.}

Imágenes: Square Enix