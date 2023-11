Kelsey Grammer asegura que su Bestia regresará en algún momento al MCU

A continuación, daremos spoilers de ‘The Marvels.

Una de las mejores cosas de ‘The Marvels’ es su escena post créditos. Después de que Mónica (Teyonah Parris) queda atrapada en otra dimensión despierta en lo que parece ser una sala médica. Para su sorpresa (y la del público) la persona que la está atendiendo es Bestia de los X-Men. En caso de que no lo hayan reconocido el actor que interpreta a esta versión es Kelsey Grammer, que fue el encargado de dar vida al mutante en las películas de X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014).

Ahora que ha pasado suficiente tiempo para hablar de su participación, el actor finalmente ha podido revelar algunos detalles sobre lo que implica su regreso. Una de las cosas más importantes que anticipó es que no será la última vez que veremos a su personaje:

“Tengo la esperanza de que [lo vuelvas a ver]. Puedo decir con cierta confianza que lo harás. Me encantaría. [Estaba] muy contento [por la respuesta del reciente cameo]. Mucha gente se puso en contacto [conmigo]. Siempre quise volver a interpretarlo. Lo veo como un personaje extraordinario, un personaje real de seriedad e importancia en nuestra cultura. Estoy encantado de que Bestia haya regresado y espero que regrese de una manera real”, aseguró Grammer en una entrevista para The Wrap.

Una película de los X-Men ha estado en el cronograma de Marvel desde hace algún tiempo. Sin embargo, el estudio todavía no ha entregado los detalles sobre cómo será el ingreso de los mutantes a su universo cinematográfico. La escena post crédito más reciente parece anticipar/confirmar lo que muchos ya creían: que los X-Men se unirán al MCU cuando todos los multiversos colisionen en Avengers: Secret Invasion. Quizás será en este punto que volveremos a ver el bestia de es Kelsey Grammer.

¿Qué significa la escena post crédito de The Marvels y la aparición de Bestia?

La escena post crédito de ‘The Marvels’ es solo otro momento adicional que parece preparar a los espectadores para el evento final: la guerra entre los multiversos y el inevitable choque entre los héroes de diferentes mundos.

La aparición de los X-Men también parece confirmar que el equipo de mutantes que veremos en el MCU será el de otro de estos universos, posiblemente en el que terminó Mónica. Es interesante que la escena haya omitido el mostrar a Charles, posiblemente anticipando que la versión del Profesor X que veremos será diferente a la que hemos recibido con las cintas de 20Th Century Fox.

¿Quién es Binary?

El adelanto también nos presentó a otra variante de la madre de Mónica, Maria Rambeau, que en esta ocasión se hace llamar por el nombre clave de Binary. En los cómics Binary es un clon de Carol Danvers creados gracias a su habilidad de poder dar forma a sus rayos de fotones. No es particularmente un héroe que tenga mucha importancia en los cómics, así que su uso en la escena post créditos parece simplemente servir para hacer un guiño a otra de las ‘variantes’ que existen de Capitana Marvels en los cómics.

Imágenes: Marvel Cómics y Marvel Studios

Imágenes: 20th Century Studios