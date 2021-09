James Gunn nos da un ‘vistazo’ a Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Con ‘El Escuadrón Suicida’ fuera de la lista de pendientes, James Gunn se ha tirado de fondo en su próxima gran película de súper héroes, Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La cinta será la última película del MCU que Gunn dirigirá y también la despedida para el equipo actual de héroes espaciales. No es que tengamos que decir adiós pronto, pues la cinta está programada para su estreno en 2023.

Sin embargo, James Gunn ha decidido darnos un vistazo a Guardianes de la Galaxia Vol. 3. El director de la película ha compartido una foto en la que nos muestra una pila de storyboards o guiones gráficos dibujados a manos. Para aquellos menos familiarizados, son es una representación visual de una escena que sirve para contar visualmente cómo se planea mostrar una historia. De acuerdo con Gunn, esta enorme pila tan solo representa 12 páginas del guion. Por supuesto, Gunn no nos dejó ver qué hay dentro de sus dibujos, lo que no nos sorprende considerando que se trata de un secreto de máximo estado en Marvel.

Stack of hand drawn storyboards I just finished from the past few days for #GuardiansoftheGalaxyVol3. This represents 12 pages of script & will be the foundation for this section of the film. Designing the film like this is the most important part of my job at this point. pic.twitter.com/AdUWakUr3W

— James Gunn (@JamesGunn) September 12, 2021