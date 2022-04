‘It Takes Two’ tendrá una película para Amazon

Las adaptaciones de videojuegos continúan con el anuncio de una película de ‘It Takes Two’. El primer reporte llega cortesía de Variety que asegura que Amazon ha conseguido los derechos de la adaptación.

No es el primer reporte de una adaptación de este juego. En enero Variety ya había informado de la posibilidad de una película, sin entregar mayores detalles. La actualización más reciente asegura que Dwayne Johnson, La Roca, es uno de los productores, junto con Dany Garcia y Hiram Garcia. Port ahora no parece haber detalles de cuándo llegará la adaptación o incluso de si Johnson protagonizará la película.

It Takes Two ganó la atención de muchos el año anterior, principalmente gracias a su propuesta de multijugador. Aunque el juego no es el primero en proponer una premisa en la que debe ser jugado por dos personas, sí consiguió llamar mucho más la atención gracias a la implementación de una serie de mecánicas únicas. También ayudó el que recibiera bastantes reconocimientos en 2021, incluyendo ser seleccionado como el Juego del Año en los Game Awards.

También tiene sentido el por qué llamó la atención de Hollywood. It Takes Two tiene la historia perfecta para una adaptación al formato película. La historia tiene como centro a Cody y Mary, una pareja de padres que está considerando el divorcio. Cuando su hija descubre la noticia utiliza sus muñecos (que son similares a sus padres) para intentar reconciliar sus sentimientos. Lo que ella no sabe es que sus padres han sido ‘atrapados’ dentro de estas figuras y que la única manera de recuperar sus cuerpos es trabajar juntos, al mismo tiempo que redescubren elementos de su relación que habían olvidado.

Si algo, la cinta tiene a diferentes expertos en adaptaciones de juegos a la pantalla grande. Por ejemplo, sus productores ejecutivos son Pat Casey y Josh Miller, reconocidos por ser la dupla detrás del guion de las dos películas más recientes de Sonic. El que Amazon esté detrás de la producción también significa que la película está pensada principalmente para streaming, quizás con un lanzamiento limitado en las salas de cine.

Imágenes: EA Games