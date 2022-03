Amp: la plataforma de Amazon en donde se podrán crear programas de radio musical

El miércoles 8 de marzo, Amazon estrenó Amp: su red social, que como Clubhouse, pretende que los usuarios puedan conectarse con otros a través de la emisión de contenidos en audio. Sin embargo, la nueva plataforma promete ser más divertida, pues gracias a un acuerdo con Universal Music, Sony Music Entertainment y Warner Music, permitirá incluir música de un catálogo de millones de canciones con licencia, que podrán ser presentadas como si se tratara de un programa de radio.

Para promocionar la nueva red social de Amazon, la empresa que fundó Jeff Bezos se asoció con artistas como Tarvis Barker y Nicki Minaj: esta última contará presentará un programa llamado ‘Queen Radio’.

Según John Ciancutti, vicepresidente de Amp, la app surgió como la respuesta al deseo de unir la cultura musical con el mundo digital; pero también como un motivo para que los creadores y amantes de la música puedan convertirse por unos instantes en locutores sin necesidad de estar empleados.

Live radio created and hosted by you 🎙 Go live on Amp to curate from tens of millions of licensed songs and drop your take. Start running the airwaves https://t.co/bdTwxewvCT (Psst—access code in bio 😉) pic.twitter.com/2R7T0Q6Em9

— Amp (@OnAmp_) March 8, 2022