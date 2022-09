Intensamente, finalmente, tendría una secuela en Pixar

Intensamente estaría de regreso según los rumores... pero con alguna ausencias importantes (por tacañería de Disney).

Este fin de semana es mejor que andes todo el tiempo con señal y conectado. La razón es que Disney celebra el D23, su evento de presentación en el que entrega detalles de todo lo que viene para sus franquicias de Pixar, Disney, Marvel y Star Wars. Aunque esperamos que la verdadera maratón de noticias llegue el fin de semana, desde ya tenemos algunos rumores que recorren el evento y uno de ellos emocionará a sus fans: una secuela de Intensamente (Inside Out) sería anunciada este fin de semana.

Lo primero, es que por ahora lo único que tenemos un rumor que proviene de Puck, un insider de Disney. La compañía no ha confirmado ni insinuado que una secuela esté en camino y Puck aclara que lo que tiene son principalmente ‘cosas que ha escuchado’. Dicho esto, hay algunos datos interesantes.

Por ejemplo, en la versión inglesa dos de los actores que interpretaron a los personajes no regresarán con Bill Hader (miedo) y Mindy Kaling (Desagrado) no regresarían a la película. La razón está en que Amy Poehler, que interpreta a Felicidad, estaría ganando cerca de más de cinco millones de dólares por retornar al rol, mientras que el resto del elenco solo recibió una oferta de 100.000 dólares más.

Aunque en este lado del hemisferio la noticia no nos afecta realmente, no deja muy bien pintado a Disney. Cuesta pensar por qué no invertirían más en su elenco de voz considerando el éxito comercial que fue la primera película. También deja un sabor amargo, porque al parecer la razón por la que tomó la decisión de no invertir estaba en la posibilidad de conseguir remplazos más ‘económicos’, una decisión que no debe hacer sentir mejor a las personas de Pixar que ya se han quejado por la manera en la que el estudio ha convertido sus proyectos en filmes ‘secundarios’ dentro del catálogo de la compañía.

Es una lástima que, si los rumores sean ciertos, el regreso de Intensamente esté complementado con estas ausencias. La idea de seguir explorando una aventura de las emociones tan madura, tierna y memorable como Inside Out parecía una de esas apuestas seguras. Quizás la primera persona que debe conectar con sus emociones es la persona que toma las decisiones ejecutivas en Disney.

Imágenes: Pixar