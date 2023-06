Hobbs regresará para otra película de ‘Rápidos y Furiosos’… pero no la que piensas

¿Se acuerdan cuando nos prometieron que ‘Rápidos y Furiosos 11’ sería la última película de la franquicia? Pues ahora hemos recibido confirmación de que hay otro proyecto de la franquicia en camino, esta vez protagonizado por la Roca en su regreso como el oficial Luke Hobbs.

El anuncio de la nueva película fue realizado por Dwayne Johnson a través de su cuenta de Twitter, que de pasó descartó algunas de las teorías sobre el proyecto. Para empezar, no se trata de una secuela de ‘Hobbs and Shaw’, así que no deberíamos esperar ver a Deckard o la dinámica entre este dúo de personajes.

Tampoco será ‘Rápidos y Furiosos XI’, sino que la manera más adecuada para describirla es como ‘Rápidos y Furiosos 10.5’, sirviendo como un puente entre los eventos de la última película y de ‘Rápidos y Furiosos XI’.

El regreso de La Roca a la franquicia de Rápidos y Furiosos no debería ser una sorpresa para aquellos que ya vieron el filme más reciente, pues una de las escenas post créditos revela que Dante (Jason Momoa) también tiene en su lista de venganza al agente Hobbs a quien culpa por el asesinato de su padre.

Durante el video en Twitter La Roca precisamente se refiere a su ‘pelea’ con Vin Diesel como un tema que ha sido saldado. La versión corta de todo el conflicto es que durante una entrevista en la que Johnson llamó a Diesel ‘trasero de dulce’ (que es una expresión que suele referirse a alguien demasiado temeroso de hacer cosas peligrosas). En respuesta, Diesel afirmó que era gracias a él y su ‘amor rudo’ que la Roca había aprendido a actuar… lo que llevó a una guerra de egos que terminó con Johnson anunciando que no tenía planes de regresar para ‘Rápidos y furiosos X’ o algún otro filme de la franquicia a futuro.

