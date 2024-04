History lanza serie paranormal que será conducida por un ‘cazafantasmas’, un icónico del cine

El canal History estrenará este viernes una nueva temporada de la serie original que explora y comprueba algunos de los hechos más extraordinarios de la humanidad, sucesos impactantes poco investigados y conocidos. La nueva saga de «Increíble» recorrerá estas historias paranormales, con la especial conducción del icónico actor Dan Aykroyd, protagonista del popular clásico de los 90 ‘Cazafantasmas’, a 40 años de su estreno.

¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esos hechos paranormales que desafían toda lógica? La nueva entrega de la serie del canal History «Increíble», intentará descubrir muchos secretos en diez episodios a partir de este viernes 6 de abril. El presentador será el actor, comediante y músico Dan Aykroyd, protagonista y co-guionista de la película “Ghostbusters”.

La primera temporada de la serie registró grandes récords de audiencia en Estados Unidos, ubicándose como la nueva serie de no ficción #1 en cable y superando la marca de espectadores en una nueva serie original de History .

Cabe recordar que este 2024 se cumple el 40° aniversario del estreno de la icónica película “Ghostbusters”(1984) y ante el inminente lanzamiento este 22 de marzo de la secuela “Ghostbusters: Frozen Empire”, el actor se suma a History en esta nueva serie que intenta descubrir la verdad detrás de algunos de los hechos de la vida, 100% reales más extraños e insólitos del mundo.

A raíz de este estreno, Dan Aykroyd participó en un evento virtual de History para la prensa de América Latina. Allí, el actor contó acerca de su trabajo como presentador y productor ejecutivo de la serie y habló de sus propias experiencias increíbles a lo largo de su vida.

“Es un honor y un privilegio ser parte de esta serie”, sentenció Aykroyd en el evento. “Cuando me trajeron el material, lo vi y dije, esto es exactamente lo que quiere ver el público. Estas son cosas que me gustan a mí. A mí me encantan los eventos que definen la mente, lugares y personas y todo eso está combinado en un trabajo muy bien investigado. Así que cuando vinieron a buscarme, me sumé rapidísimo y fue un privilegio para mí poder traer este material al público porque es muy bueno. Es entretenimiento de alta calidad. Y en eso es lo que yo quiero estar involucrado para siempre”, afirmó.

Esta serie, que promete ser entretenida, desentierra un conjunto de asombrosos, salvajes y misteriosos acontecimientos, lugares, inventos, criaturas y personas de la historia de la humanidad, ofreciendo historias de una manera en que sólo Aykroyd puede hacerlo: con un tono de curiosidad, fantasía, imaginación y hasta humor, acompañado de recreaciones dinámicas, material de archivo y entrevistas a expertos para cada uno de los temas propuestos.

“A lo largo de mi vida he descubierto que a todo el mundo le encantan las historias que desafían la lógica. Y en esta serie presentaremos una variedad de los cuentos más inusuales jamás conocidos”, dijo Dan Aykroyd. “Como ávido observador de History hace mucho tiempo, estoy emocionado de asociarme con su magnífico personal de investigación y sus excelentes realizadores de programas para presentar los alucinantes 100% verdaderos de la historia humana. ‘Increíble…’ promete ser una serie de televisión estimulante y entretenida”.

“No le estamos imponiendo nada a la gente, les estamos contando historias reales y las respaldamos con hechos, investigación, información, imágenes y a veces con recreaciones” explicó Aykroyd en el evento virtual.

Y agregó: “es genial poder contar con los equipos de History y A+E. Como les dije, la investigación es súper meticulosa y la búsqueda de hechos fue muy amplia y efectiva, que yo puedo presentarle al público con seguridad, como productor puedo presentarle al público con confianza una pieza de entretenimiento realmente fina y de calidad que es material educativo, informativo y además les digo que se te cae la mandíbula y te vuela la cabeza en términos de las historias y los casos individuales que estamos mostrando”.

¿Qué acontecimientos paranormales se encontrarán en la serie?

En el evento virtual, Aykroyd también destacó qué es lo que tiene que tener un hecho u acontecimiento para que pueda formar parte de un episodio de esta nueva serie de History . «Tiene que ser algo que desafíe las creencias muchísimo, tiene que ser algo que cuando uno lo escucha nombrar diría que es imposible y que no pudo haber pasado y además, tiene que tener un respaldo en cuanto a investigación y realidad”, detalló.

Por otro lado, el actor y productor ejecutivo de “Increíble con Dan Aykroyd” también habló de su propia experiencia frente a lo increíble en su vida y contó acerca de sus creencias ante los fenómenos paranormales y extraterrestres:

“Mi interés en lo paranormal viene de mi bisabuelo que era investigador del campo espiritual. Yo creo que a todo el mundo le gusta ver historias que, a primera vista, no podrían haber sucedido, eventos que son inconcebibles”, contó Aykroyd. Y confesó: “yo creo en los espíritus, creo en los fantasmas. Creo que hay mucha evidencia allí afuera que respalda a esto. Creo en eventos sobrenaturales. Y creo también en ese mundo invisible, donde hay cosas que no podemos ver y que suceden. Creo en otras dimensiones paralelas. Y también creo que lo que vemos en nuestra dimensión no es todo lo que hay en la vida”.

En el primer episodio de “Increíble con Dan Aykroyd”, el actor explora sobre los lugares más extraños alrededor del planeta: desde una isla ubicada en México llena de muñecas espeluznantes con un oscuro pasado, cuevas que albergan virus letales; los misterios del Triángulo del Lago Michigan, donde barcos desaparecidos y fenómenos inexplicables han envuelto las aguas en misterio.

También estará el Lago Rupkund, apodado Skeleton Lake, ubicado en lo alto del Himalaya, donde en 1942 un guardabosques indio encontró pilas y pilas de huesos que acabaron siendo alrededor de 500 esqueletos humanos; hasta el lugar más embrujado de los Estados Unidos, el Sanatorio de Waverly Hills en Louisville, Kentucky.

