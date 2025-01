History Channel detrás de “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia” de Nueva York ¿Cuándo se estrena?

En un panorama televisivo saturado de ficciones sobre la mafia, History Channel apuesta por la realidad con el estreno de la miniserie documental “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia”. Una producción ambiciosa, narrada y producida por el galardonado con el Emmy, Michael Imperioli (“Los Soprano”, “White Lotus”), que promete desentrañar los entresijos del crimen organizado en Nueva York durante el siglo XX. El gran estreno se llevó a cabo el miércoles 29 de enero a las 21:50 hs. (hora de Colombia), con disponibilidad en VOD a partir del jueves 30 de enero.

La miniserie, dividida en tres partes, se basa en el aclamado libro del New York Times “Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America’s Most Powerful Mafia Empires” de Selwyn Raab. A través de imágenes de archivo, grabaciones de audio inéditas, recreaciones dramáticas y entrevistas exclusivas con expertos, agentes del FBI, testigos y antiguos miembros de la mafia, “Las Cinco Familias” ofrece una mirada íntima al funcionamiento de las familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese.

History realizó un encuentro virtual con Michael Imperioli, donde el actor compartió detalles sobre su participación en el proyecto. “Creo que si a ustedes les gusta el género mafia como ‘Buenos muchachos’, ‘El Padrino’ o ‘Los Sopranos’ aquí van a encontrar la historia real detrás de todas estas historias de la misma manera entretenida e interesante como estas películas o series”, afirmó Imperioli, estableciendo un claro paralelismo entre la ficción y la cruda realidad que explora el documental.

Imperioli, descendiente de italianos nacido en Nueva York, aportó una perspectiva única al proyecto. “Cuando yo era chiquito, había salido ‘El Padrino’ en televisión y yo la vi con mi abuela. Y había algo de esa historia que a ella le parecía como que se podía identificar con eso, ser alguien cuyos padres habían venido de Italia y habían tenido que encontrarle la vuelta a la vida en otro país”, recordó. Esta conexión personal con la cultura italoamericana y su fascinación por el tema, lo impulsaron a involucrarse en la narración y producción de la miniserie.

Uno de los aspectos que más llama la atención de “Las Cinco Familias” es la decisión de emitir los episodios en su idioma original con subtítulos, permitiendo apreciar la inconfundible voz de Imperioli. Posteriormente, se ofrecerán repeticiones con doblaje, a cargo del reconocido actor venezolano Jean Carlo Simancas.

¿De qué trata cada episodio?

El primer episodio, “Muerte de las Viejas Reglas”, explora los orígenes de las familias, su auge durante la Prohibición y los años 50, y cómo los desafíos a su código de honor comenzaron a erosionar su poder. El segundo episodio, “Ascenso de los Nuevos Capos”, se centra en el violento enfrentamiento entre los líderes tradicionales y una nueva generación de mafiosos ambiciosos. Finalmente, “El Último Don”, detalla los esfuerzos de las fuerzas del orden para erradicar a la mafia y la lucha de las familias por adaptarse a un entorno cada vez más hostil.

Imperioli destacó la importancia de mostrar la violencia real detrás del mito: “Puedes dejarte encantar un poco por el mito de este mundo, pero la verdad es que se han cometido terribles actos de violencia durante muchos años, y personas han sufrido y muerto de formas horribles. Es importante no perder de vista esa realidad”.

El actor también reveló cuáles personajes de las Cinco Familias le resultaron más fascinantes. “Uno es Carlos Gambino, el líder de la familia Gambino durante muchos años en la segunda mitad del siglo XX y la razón es porque él logró tener un perfil muy bajo. Y otro personaje que siempre me intrigó fue Joey Gallo, que se lo asociaba como que él estaba mucho con artistas en Nueva York”, explicó.

En el encuentro virtual, Imperioli reflexionó sobre la fascinación del público por las historias de la mafia: “El hecho de tener a estas personas que son viciosas cuando tienen que ser personas violentas y criminales que operan fuera de la ley, pero cuando contamos las historias, hablamos de su familia, de su lealtad entre ellos, sobre todo en películas como ‘El Padrino’, hay como este amor y esta hermandad que sienten unos por otros”.

Con “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia”, History ofrece una propuesta diferente y original dentro del género, combinando el rigor histórico con una narrativa atractiva y la perspectiva única de Michael Imperioli. Una oportunidad para adentrarse en la historia real detrás del mito, explorando los claroscuros de una organización que marcó la historia del crimen en Estados Unidos.

Fechas y horarios de emisión en Colombia: