¿Hay un intruso en tu cuenta de Netflix? Ahora podrás eliminarlo

¿Hay algún amigo con el que ya no hables o una ex que aún tenga abierta tu cuenta de Netflix en sus dispositivos? La plataforma ha lanzado una función para que cierres la sesión de quien quieras de manera remota. ‘Administrar acceso y dispositivos’ es la nueva función que está llegando a Netflix con la que los propietarios podrán cerrar sesión en los dispositivos que deseen de manera remota.

La adición, además de ayudar a los propietarios de cuentas, también permitirá impulsar la suscripción. Veamoslo de esta manera: eres un usuario que usa la cuenta de tu ex porque no quieres pagar por una cuenta propia. Cuando tu ex elimine tu dispositivo de la cuenta, no podrás acceder de nuevo al catálogo de Netflix, entonces, la única solución será pagar por una cuenta propia.

Para eliminar los dispositivos de tu cuenta, deberás ir a “configuración de la cuenta” allí encontrarás la opción “Administrar acceso y dispositivos”. Allí encontrarás los dispositivos más recientes donde has abierto tu cuenta, así como el tipo de dispositivo (Smart TV, Roku, celular Android, etc.), la dirección IP y la hora y fecha exactas en la que se accedió desde el dispositivo por última vez. Al frente de cada dispositivo encontrarás la opción “cerrar sesión”, así que deberás buscar el dispositivo que quieres eliminar y listo.

Debes tener en cuenta que para que la nueva función esté disponible en tu cuenta, deberás actualizar la aplicación. Por otro lado, cuando cierres sesión en un dispositivo, la plataforma te recomendará cambiar de contraseña para mayor seguridad, pero debes saber que esto no es obligatorio. La función está disponible desde hoy para todos los usuarios del mundo en la versión web, dispositivos iOS y Android.

La nueva función hace parte de la nueva estrategia de Netflix para limitar el uso compartido de cuentas. Dentro de los recientes lanzamientos vimos ‘Profile Transfer’, una opción con la que los usuarios pueden transferir todos los datos de sus cuentas a una nueva cuenta. Esta última tuvo su debut luego de que Netflix se enfrentara a su pérdida masiva de suscriptores.

Imagen: Pexels