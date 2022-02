¿Habrá segunda temporada de Boba Fett?

El caza recompensas más famoso de Star Wars ha terminado su show en Disney+. Las opiniones finales sobre El libro de Boba Fett son bastantes divididas (no por su calidad, sino porque al final del día casi que no termino siendo una serie dedicada al personaje del que toma su nombre) y, sin embargo, la pregunta que muchos pueden hacer es cuál es la posibilidad de que veamos una segunda temporada del show o el regreso del personaje.

¿Habrá una segunda temporada de Boba Fett?

Por ahora no parece existir una confirmación de Disney o Lucasfilm. Pero, si miramos la evidencia parece muy poco probable que tengamos el regreso de la serie… al menos bajo la forma de un show centrado en Fett.

¿Por qué es poco probable que haya una segunda temporada de Bobba Fett?

Revisemos el caso más reciente, que es el de The Mandalorian. Cuando la segunda temporada terminó, nadie puso en duda que veríamos el regreso del personaje en una tercera temporada. No solo porque la serie es increíblemente popular, sino además porque la misma historia daba los indicios para indicar que había más que contar: el pasado de Mando, el que ahora sea él quien posee el Sable oscuro, el destino de Grogu…

Boba Fett, por otro, cierra la mayoría de sus historias en el último capítulo. El show termina con el asesinato de The Pyke, pero además las otras familias del bajo mundo de Tatooine. Con esto Fett es ahora el je indiscutible, lo que en primer lugar era la idea del show. De hecho, la historia ni siquiera deja espacio para verlo crecer al mismo nivel que Jabba el Hutt, pues él se encargó también de cerrar el primer mercado ilegal y siendo honestos, en este punto él funciona más como un ‘alguacil secreto’ por el que las personas pagan protección adicional.

Si somos honestos, el final de temporada de Boba Fett prepara más el terreno para la temporada 3 de The Mandalorian que para el regreso del caza recompensas en una nueva tanda de capítulos. No parece haber mucho más que contar, al menos no dedicando un show completo a él.

¿Es definitivo que no hay temporada 2 de Boba Fett?

Por supuesto que no. Nada es definitivo en el mundo de Disney. Sin embargo, parece poco probable que el estudio se decante por esta historia considerando que en estos momentos tiene una cantidad impresionante de historias por contar a las que no les ha dedicado espacio. Mirando el horizonte de las series que vienen a Disney+, simplemente parece que por ahora no hay espacio. Por supuesto, la situación podría cambiar si en alguna serie descubrimos alguna trama adicional por explorar. Peor los fans deberían esperar que por algún tiempo Fett y Fennec se limiten a ser personajes secundarios en otras series (¿y casi que lo son en su propio show… así que cuál sería la diferencia?).

