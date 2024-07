Godzilla y Kong, Mad Max, Scooby Doo y mucho más: estrenos de MAX en julio

Un nuevo mes inicia con él llegan varias novedades a las plataformas de streaming como Max. Julio trae varias producciones como Godzilla y Kong: el nuevo imperio, Fiebre del espacio, Scooby Doo: el terror del caballero negro, La sombra del comandante y muchos estrenos más.

Películas

Godzilla Y Kong: El Nuevo Imperio

Estreno: 4 de julio

Sinopsis: Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio es una aventura llena de acción que sigue el viaje de Kong para encontrar a su familia a través de una capa inexplorada de la Tierra Hueca. Lo que descubre inadvertidamente trae consigo la amenaza más peligrosa para la humanidad hasta ahora.

Mi Nombre Era Eileen

Estreno: 5 de julio

Sinopsis: el filme sigue la amistad de una mujer con una nueva compañera de trabajo en la instalación penitenciaria donde trabaja toma un giro siniestro.

Agente Fortune: El Gran Engaño

Estreno: 12 de julio

Sinopsis: el agente especial Orson Fortune y su equipo de operativos reclutan a una de las mayores estrellas de cine de Hollywood para ayudarlos en una misión encubierta cuando la venta de una nueva y mortal tecnología de armas amenaza con alterar el orden mundial.

Amor, Mentiras Y Sangre

Estreno: 19 de julio

Sinopsis: El gerente del gimnasio Lou se enamora de Jackie, una culturista que está de paso por la ciudad rumbo a una competencia en Las Vegas.

Otras películas que llegan a Max:

Estación Espacial Internacional – 12 de julio

La Flauta de Mozart – 19 de julio

Campanas de Navidad – 12 de julio

El Salón de Profesores – 19 de julio

Un Extraño en el Bosque -26 de julio

Interés por la Muerte: Un Misterio de Hannah Swensen – 3 de julio

Birthright: Outlaw – 17 de julio

Oracle – 3 de julio

El Hombre de Al Lado – 8 de julio

El Ciudadano Ilustre – 8 de julio

Mi Obra Maestra – 8 de julio

Cantinflas – 17 de julio

Hazlo Como Hombre – 17 de julio

Mara – 17 de julio

No Se Aceptan Devoluciones – 17 de julio

Treintona, Soltera y Fantástica – 17 de julio

Cindy La Regia – 17 de julio

Todas Caen – 17 de julio

Todos Queremos a Alguien – 17 de julio

Ya Veremos – 17 de julio

Que Pena Tu Vida – 17 de julio

Taxi 2 – 17 de julio

El Taxi 3 – 17 de julio

Taxi 4 – 17 de julio

John Wick – 3 de julio

Ciudad de Dios – 26 de julio

Mad Max: Más Allá de la Cúpula del Trueno – 3 de julio

Las Momias y el Anillo Perdido – 14 de julio

La Reina de los Condenados – 17 de julio

No Eres Tú, Soy Yo – 1 de julio

Nuestro video prohibido – Julio

Contenidos originales de HBO

Fiebre del espacio

Documental

Estreno: 17 de julio

Sinopsis: Fiebre del Espacio narra la carrera moderna y celestial por la expansión sobre nuestras cabezas. Es una competencia acelerada y de altas apuestas en la que las empresas compiten para lanzar cohetes portadores de satélites hacia la órbita terrestre baja.

La sombra del comandante

Documental

Estreno: 18 de julio

Sinopsis: La Sombra del Comandante llega a Max, una historia que sigue a Hans Jürgen Höss, el hijo de 87 años de Rudolf Höss, mientras enfrenta por primera vez el terrible legado de su padre. Su padre fue el comandante del campo de Auschwitz y fue el cerebro detrás del asesinato de más de un millón de judíos.

Quad Gods

Documental

Estreno: 10 de julio

Sinopsis: Quad Gods es una película emotiva y de alto riesgo que sigue la vida de tres neoyorquinos con cuadriplejia que se conocen en un laboratorio de neurorehabilitación, donde crean el primer equipo de e-sports totalmente cuadripléjico del mundo. Mientras navegan por la ciudad de Nueva York y enfrentan desafíos en cada paso, persiguen su sueño compartido de competir como atletas y desafiar las suposiciones sobre la discapacidad.

Series

Casa Grande (temporada 1) – 25 de julio

Desafío Americano: Nuevos Comienzos (temporada 3) – 18 de julio

Norteamérica – 24 de julio

Producciones originales latinoamericanas

Tacaños extremos: Brasil

Serie

Estreno: 18 de julio

Sinopsis: manejar dinero es parte de la vida adulta de las personas en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el hábito de ahorrar se convierte en el enfoque central de la vida de alguien? Cada episodio de “Tacaños Extremos Brasil” trae historias de brasileños tan obsesionados con ahorrar centavos que construyen sus vidas en torno a esta meta. A pesar de tener dinero ahorrado, a ninguno de ellos le gusta pagar por nada.

Desafío extremo

Reality

Estreno: 4 de julio

Sinopsis: la dupla de especialistas, Luciano Tigre y Taís Teixeira, revivirá un caso de situaciones reales extremas en cada episodio, y será insertada en el mismo escenario de estas historias, como por ejemplo, la de un maratonista que se perdió durante la carrera o sobrevivientes de un accidente aéreo. Tendrán 72 horas para completar el desafío de encontrar salvarse y dispondrán de los mismos recursos que los personajes reales tuvieron en estas situaciones.

Mexicanicos 10 años

Reality

Estreno: 2 de julio

Sinopsis: La exitosa serie de restauración de vehículos cumple 10 años de adrenalina, retos y transformaciones impresionantes. Mexicánicos 10 Años contará con la participación de figuras destacadas y presentará un episodio especial titulado “Mexicánicos Awards”, que premiará los casos más emblemáticos de la serie, permitiendo a los espectadores revivir las historias más impactantes y divertidas en estos diez años.

Contenido Infantil

Las chicas superpoderosas: la película

Película

Estreno: 3 de julio

Sinopsis: Otro de los estrenos que llegan a Max es esta versión para la gran pantalla de la serie animada de alto vuelo, tres niñas -Bellota, Burbuja y Bombón- utilizan sus superpoderes para luchar contra malhechores, monstruos y cualquier otro desafío en la misión de defender su ciudad natal de Townsville.

Scooby-doo: el terror del caballero negro

Serie

Estreno: 10 de julio

Sinopsis: la pandilla de Scooby-Doo va a la gran reapertura de la Mansión Girmsly y se encuentran en un misterio para encontrar un tesoro perdido. Compitiendo con otros cazadores de tesoros, Fred, Vilma, Daphne, Fred y Scooby trabajan para resolver el misterio del Caballero Negro.

Pure country: un corazón puro

Serie

Estreno: 17 de julio

Sinopsis: para Ada y Piper Spencer, cantar es tan natural como respirar. Bendecidas con talento y determinación, estas hermanas esperan cumplir su sueño de presentarse en los escenarios de Nashville. Pero hay un secreto familiar que las chicas nunca supieron. En su juventud, su padre persiguió sus propios sueños musicales. Antes de conocer a su madre. Antes de unirse a los Marines de los Estados Unidos. Y antes de perder la vida en Irak hace muchos años. Ada y Piper nunca conocieron a su padre. Pero el descubrimiento accidental de una carta lleva a las chicas a una búsqueda para descubrir quién era realmente.

Franjito y Milena: en busca de la ciencia (temporada 2)

Serie

Estreno: 8 de julio

Sinopsis: Franjito y Milena fueron seleccionados para el desafío “¡Vámonos a la vida en Marte!”. Inspirándose en un terrario, compiten con el proyecto de una biosfera capaz de mantener vida en el espacio. Pero el desequilibrio ambiental es un desafío para el experimento, además es la causa de la sequía que afecta al Barrio del Limonero. Al ver la biosfera, Dudú piensa que una conspiración extraterrestre está robando agua de la Tierra.

Otros contenidos infantiles que llegan a Max en julio:

Batman y Las Tortugas Ninja – Julio

Linterna Verde: Teman a mi Poder – Julio

Little Baby Bum (temporada 2) – Julio

Vamos Mandy! – 19 de julio

Care Bears Special: The Star of a Thousand Wishes – Julio

Pocoyó (temporada 5) – Julio

El Mundo de Craig (temporada 6) – Julio

Dodo (temporada 1) – 24 de julio

Dodo (temporada 2) – 25 de julio

Looney Tunes ¡Simplificando los deportes! – 12 de julio

Animación adulta

Hombre cometa: ¡oh, si!

Serie

Estreno: Julio

Sinopsis: Kite Man y Golden Glider llevan su relación al siguiente nivel al abrir un bar a la sombra de la Legión del Mal de Lex Luthor. Nadie dijo que servir bebidas frías a los villanos más peligrosos fuera del Asilo Arkham sería fácil, pero a veces quieres ir a un lugar donde todos conocen tu nombre y saben cómo esconder un cuerpo.

Deportes

Hard knocks: offseason with the new york giants

Serie

Estreno: 6 de julio

Sinopsis: Hard Knocks: Offseason with the New York Giants llevará a los espectadores dentro de la organización de los New York Giants mientras el equipo se prepara para su muy anticipada 100ª temporada.

