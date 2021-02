George RR Martin todavía no sabe cuándo terminará ‘Winds of Winter’

La mala noticias es que a Martin le quedan ‘cientos de páginas por escribir, por lo que no sabe cuándo terminará ‘Winds of Winter’.

Hace poco más de dos años que terminó ‘Game of Thrones’. Pero los fans de las novelas que inspiraron la serie están lejos de tener una conclusión. En julio de este año se cumplirán 10 años desde la publicación de ‘A Dance with Dragons’, la quinta novela en la saga de ‘A song of ice and fire’ del escritor George R.R Martin. Y no hemos recibido todavía ‘Winds of Winter’.

La buena noticia es que Martin ha estado trabajando muy duro en la sexta parte. La mala es que todavía le quedan ‘cientos de páginas por escribir, por lo que no sabe cuándo terminará ‘Winds of Winter’.

La noticia llega a través del blog de Martin, en el que suele publicar actualizaciones de muchos de sus proyectos. El autor aprovechó la entrada para hablar de 2020, que incluso para el ‘asesino de reyes’ resultó ser un año bastante difícil. También se mostró agradecido por la salida de Trump de la Casa Blanca y, más importante, nos actualizó en lo que ha estado haciendo durante la cuarentena, casi permanente, del año anterior:

“Escribí cientos y cientos de páginas de ‘The Winds Of Winter’ en 2020. Es el mejor año que he tenido en WOW desde que lo comencé. ¿Por qué? No lo sé. Quizás el aislamiento. O tal vez acabo de tener una buena racha. A veces me pongo en racha”, escribió el autor en el blog.

Sin embargo, parece que el aumento de productividad no significa que estemos prontos a ver el próximo libro publicado. “Sin embargo, necesito seguir en la racha. Todavía tengo cientos de páginas más por escribir para llevar la novela a una conclusión satisfactoria”.

Martin prefirió no comprometerse con una fecha para la publicación. “Cada vez que lo hago, los imbéciles de Internet lo toman como una ‘promesa’ y luego esperan ansiosamente para crucificarme cuando no cumpla con la fecha límite. Todo lo que diré es que tengo esperanzas”.

Por supuesto, los fans también tienen esperanzas. Una década por un libro parece un tiempo extremo, en especial considerando que la serie de TV no es precisamente el mejor consuelo o remplazo de su historia. ‘Danza de Dragones’ termina, entre otras cosas, con Jon Snow muerto, Danny perdida en una tribu Dothraki mientras que sus dragones siembran caos en las ciudades que liberó. Sansa está atrapada con Little Finger, mientras que Theon libera a la ‘Sansa Falsa’ que había sido casada con Ramsey. Lady Corazón de piedra ha capturado a Brienne, quien de hecho llama a Jaime en lo que parece una trampa… y estamos dejando al menos 20 sub tramas más por resolver.

