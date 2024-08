Finalmente sabemos la razón por la que Disney despidió al creador de ‘X-Men 97’

‘X-Men 97’ es una de las series más exitosas en Disney+ y uno de los mejores shows que hemos recibido en 2024. Precisamente por la cantidad de elogios que recibió la serie, muchos se sorprendieron cuando se anunció que Beau DeMayo, creador de X-Men 97, no iba a permanecer para una segunda temporada y, de hecho, había cortado cualquier relación con la compañía.

Este 16 de octubre finalmente se reveló el motivo por el que Disney cortó relación con DeMayo. A través de una publicación en redes sociales, el escritor aseguró que a partir de la segunda temporada de ‘X-Men 97’ ya no aparecerá su nombre en los créditos de la serie animada (en la que había trabajado antes de su salida) como parte de un ‘patrón preocupante’ de acciones contra él que había tenido que soportar mientras que trabajó con Marvel.

Above is #XMen fan-art I posted on Instagram for Gay Pride in June. On June 13, #Marvel sent a letter notifying me that they’d stripped my Season 2 credits due to the post. Sadly, this is the latest in a troubling pattern I suffered through while on working on #XMen97 and #Blade .

Pero el estudio no se quedó callado por mucho tiempo. Marvel respondió a los comentarios de DeMayo a través de una declaración a The Hollywood Reporter y entregó su propia versión afirmando que el escritor había sido despedido después de que se realizara una investigación y se encontraron cosas ‘atroces’.

“El Señor. DeMayo fue despedido en marzo de 2024 tras una investigación interna. Dada la naturaleza atroz de los hallazgos, cortamos los lazos con él de inmediato y ya no tiene ninguna afiliación con Marvel“.

El estudio no entregó detalles más específicos de qué era lo que había encontrado, pero medios como The Hollywood Reporten citan a fuentes cercanas al caso que atribuyen el despido a “conductas sexuales inapropiadas”.

DeMayo también aseguró en redes que uno de los motivos por los que se le había quitado el crédito a su participación en la segunda temporada de ‘X-Men 97’ había sido una ilustración que publicó el pasado 13 de junio para el día del orgullo gay.

Sin embargo, de acuerdo con Marvel el motivo por el que se eliminó a DeMayo de los créditos fue otro: parte del acuerdo cuando se terminó el contrato con el escritor fue la prohibición para que continuara publicando contenido relacionado con el show, especialmente de la segunda temporada. DeMayo ha incumplido en varias ocasiones esta solicitud y actualmente sigue intentando hacer que se asocie el show con él, algo que Marvel quiere evitar a toda costa.

Después de este cruce de acusaciones DeMayo prometió que “la verdad se iba dar a conocer” y anticipó que se tomará un descanso de redes sociales:

“Tendré más que decir pronto, pero debo dar un paso atrás de las redes sociales para encontrar un espacio más seguro para estar afuera, orgulloso y nerd. Manténganse al tanto”. Aseguró en una publicación. “La verdad será revelada. Después del desastre de Disney Plus, Marvel quiere engañar con supuestos incumplimientos de contratos a través de tweets. Es trágico llegar a esto, pero no sorprende. Manténganse al tanto“.

Firstly, I’m so grateful to have worked on #XMen97, collaborating with some amazingly talented folks. Creating this revival was a dream come true and the support fans have shown is so touching. However, I felt it pressing for me to speak up in the wake of leaving the show… pic.twitter.com/kbOTL3IQJj

— Beau DeMayo (@BeauDemayo) August 16, 2024