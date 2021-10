¡Finalmente! HBO Max llega a las PlayStation

Casi dos meses después de su lanzamiento, finalmente puedes ver series de HBO Max en tu PlayStation 4 o PlayStation 5. A partir de hoy la plataforma de streaming ha llegado a estas consolas, completando uno de los pocos dispositivos en los que no se encontraba disponible.

La ausencia de una app para el servicio de streaming en la consola de Sony para muchos fue una razón para no adquirirla originalmente. Después de todo, una de las funciones que han adquirido estas consolas en años recientes es servir como estaciones de entretenimiento. El hecho de que no estuviera disponible hizo parte de unas de las principales cosas que se criticaron durante su lanzamiento.

Aunque HBO Max no ha tenido lanzamientos tan llamativos como Disney+ o Netflix, es una plataforma de streaming que tiene bastante series, películas y especiales para aprovechar su inclusión en PlayStation (en caso de que no lo haya hecho). Por ejemplo, puedes ver el especial de Friends, así como toda la serie que está disponible en la plataforma. También puedes ver la nueva versión de El Escuadrón Suicida de James Gunn, la trilogía de Matrix, la temporada más reciente de Rick and Morty, así como series animadas que no estuvieron disponibles a través de otros servicios como es ‘Harley Queen’.

HBO Max está disponible en Colombia con un precio mensual de $19.900 pesos mensuales o $169.900 por la suscripción anual. En nuestra región también contamos una alternativa que es el plan ‘móvil’ que permite acceder al servicio solo a través de celulares y tiene un valor de $13.900 pesos al mes o $119.000 pesos al año.

Imágenes: HBO Max