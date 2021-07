Una de las cosas más molestas para los amantes del anime de 2020 es que todas las películas se saltaron nuestra región. Incluso en 2021 ver estas películas representa, para muchos, un dolor de cabeza pues la ausencia de funciones solo incrementa un problema que ya teníamos antes. Y una de las películas más importantes para ver este año era Evangelion:3.0+1.0. ¡Buenas noticias! Si tienes Amazon Prime podrás verla desde la comodidad de tu casa.

El anuncio fue realizado por Amazon y, desde ENTER.CO, hemos confirmado que uno de los 240 países en los que estará disponible en su lanzamiento global será Colombia. Tampoco será una película de tipo pay per view, sino que llegará directamente a su catálogo.

La película presenta a todos los actores de voz originales, incluidos Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura. Se doblará en 10 idiomas, incluidos inglés, francés, alemán, portugués, español e italiano, y ofrecerá subtítulos en 28 idiomas.

No solo esto, sino que Amazon anunció que las otras tres películas (Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance y Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo) llegarán a la plataforma de streaming. Actualmente puedes ver la serie original (Neon Genesys Evangelion), junto con las dos películas originales de Evangelion (‘Death of Evangelion’ y ‘The End of Evangelion’). En caso de que no hayas visto la serie o la película, no hay mejor momento. La serie de Hideaki Anno es considerada como una de las franquicias más emblemáticas de Japón. Hecho que se demuestra en el hecho de que lleve más de de dos décadas moviendo productos y mercancía, además de la discusión eterna por su significado.

Evangelion:3.0+1.01 llegará a Amazon Prime Latinoamérica el próximo 13 de agosto.

Imágenes: Amazon