La siguiente nota fue construida el 30 de junio de 2021, semanas después del lanzamiento de Funimation en Latinoamérica. Es posible que muchas de las características cambien en los meses próximos.

Ver anime de manera legal es algo más que apoyar a los artistas. Es tener la comodidad de poder ver los lanzamientos de manera simultánea, sin tener que esperar días. Es poder acceder desde cualquier dispositivo. Es tener una reproducción automática y que también guarde el que capítulo y momento en que te quedaste. Y sí, también es sobre tener algo de paz mental y saber que estás viendo tus series favoritas apoyando de alguna manera a la industria que amas. Con esto en mente ¿vale la pena adquirir Funimation en América Latina?

Si la razón por la que lo vas a adquirir es por tema de que quieres ver el contenido de manera legal y demostrar el apoyo en nuestra región, la respuesta es sí.

Pero, si además de esto estás buscando una comparación entre la plataforma y otros servicios… entonces la respuesta quizás sea un poco diferente.

Costo

Funimation tiene un precio diferente para cada país, pero para motivos de este artículo nos referimos a los precios de Colombia. Aquí tiene un costo de 22.900 al mes o 229.000 pesos al año (poco más de seis dólares al mes o 61 dólares al año). En comparación con Crunchyroll (que es su competencia directa) es considerablemente más costo, con cera de 50.000 pesos de costo. Incluso, al revisar sus planes mensuales, puede resultar igual de costoso que servicios como Disney+ o HBO Max, aunque su oferta no es tan amplia.

Disponibilidad

Por ahora, este es el mayor punto débil de Funimation: solo contamos con su versión web. Esto significa que no tenemos la posibilidad de ver anime utilizando nuestra Xbox, PlayStation, TV, Roku, Chromecast u otros dispositivos de streaming. ¡Incluso no contamos con la app para Android o iOS! Esto significa que beneficios como poder ver series descargándolas en el celular por ahora no existen. No hay una fecha para su llegada y, es posible, que se demore un par de meses en llegar a nuestra región. Pero, por ahora, la ausencia de estos contenidos es uno de los mayores puntos débiles.

Cuentas y personalización

Funimation permite hasta cinco pantallas de manera simultánea, lo que es algo muy positivo pues no es secreto que muchas personas utilizan este tipo de cuentas en conjunto para poder justificarla dentro del presupuesto de streaming. El problema es que, al igual que con Crunchyroll, todavía no cuenta con perfiles por lo tendrás que compartir la lista de series por ver o vistas con las personas que utilicen el servicio.

Tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, puedes poner series en tu cola para ver después. También cuentas con un historial de visualización que te puede ayudar a encontrar de manera más fácil las series que estás viendo, pero que no has terminado.

Catálogo

Hay algo especial en ver el capítulo de ‘Wonder Egg Priority’ el mismo día en el que sale. Pero además de esto, Funimation tiene una muy buena selección de series por ver. Lo mejor es que son muy, muy poco los contenidos que se cruzan con Crunchyroll, por lo que si tienes ambos servicios prácticamente puedes ver una cantidad importante de los animes de temporada.

Conclusión: Sin apps… complicado

Este el punto: lo mejor de contar con un servicio de streaming hoy es el poder ver el contenido cuándo y cómo lo prefieras. La ausencia de apps es algo terrible, porque significa que solo puedes ver las series desde un navegador web… que es algo que quita mucho valor al servicio de streaming. Esto, al mismo, es una buena noticia porque significa que si al momento que lees esta nota la app ya está disponible en consolas y móviles, entonces el mayor problema que tiene el servicio habrá sido solucionado.

Su costo es un poco mayor, pero en términos de interfaz es mucho más limpio y fácil de usar que Crunchyroll. Su catálogo (creemos) compensa este precio y nos ofrece en la región la capacidad de ver una cantidad considerable de series de manera legal.

