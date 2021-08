Evaluación: ‘El escuadrón Suicida’ de James Gunn

En el año en que Marvel decidió que ya no quería trabajar con James Gunn, Warner Bros no quiso perder la oportunidad y, casi de inmediato, fichó a uno de los directores más populares del MCU. Pero, en vez de ponerlo a cargo de alguna nueva franquicia o de iniciar la trilogía de un nuevo héroe le puso una misión… suicida: revivir la historia de los peores villanos de DC salvando el mundo y, de ser posible, hacernos olvidar de la versión que recibimos en 2016.

‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn (en adelante solo ‘El Escuadrón Suicida’) pretende reiniciar este primer encuentro con la franquicia al ignorar por completo la película anterior, o al menos no mencionarla. La cinta inicia con la premisa que ya conocemos: el gobierno enlista a algunos de los villanos y criminales más peligrosos del mundo para que sirvan como agentes en una misión imposible, con la amenaza constante de una bomba en la cabeza. En este caso, el objetivo es infiltrarse en una isla y destruir un proyecto militar que amenaza el mundo.

La cinta de Gunn puede ser la mejor película de DC en años (si no contamos s ‘Joker’). Es una película que se alimenta de una libertad creativa que resulta extraña en Warner y que demuestra lo que el director puede hacer cuando se le permite matar, decir groserías y en general hacer una película de tipo R, pero con el mismo encanto de ‘Guardians of the Galaxy’.

Su mayor encanto está en no ir por rutas tradicionales y tener la audacia de retar las expectativas del espectador en cada acto. Algunas de sus bromas no aterrizan muy bien, pero el sentido del humor de Gunn no se pierde del todo en esta cinta que tiene como cualidad principal el ser entretenida. ‘El Escuadrón Suicida’ nos deja con ganas de ver más de esta misma idea… que es un sentimiento que no hemos sentido con frecuencia cuando del DCU se trata.

De la mente brillante de James Gunn

DC tiene claro que el principal atractivo de la película está en su director. De no ser así no habrían puesto en el tráiler el anticipo de “de la mente brillante de James Gunn”, para que nos quedara claro que la película que iba a lanzar venía de un director favorito de los fans de las cintas de héroes.

Y lo cierto es que se nota la mano de Gunn en la cinta. Para empezar, porque es una película entretenida de inicio a fin. Incluso cuando a momentos la cinta se desvía por ciertos arcos que son extraños o incluso innecesarios, la acción y humor llegan en dosis suficientes para que el espectador jamás aparte la vista. Visualmente tiene estilo y, a diferencia del filme original no depende de su banda sonora para decirnos qué tan extravagantes o únicos son estos villanos. Es una película con la firma de Gunn desde la manera en la que crea una identidad visual para cada uno de sus personajes, hasta la manera en la que las peleas y combates son presentados.

Pero, al mismo tiempo, ‘El Escuadrón Suicida’ nos permite ver cómo funciona un Gunn sin cadenas. Sin las limitaciones del tono familiar de Marvel y con la capacidad de ser tan cruel, tan irreverente como quiera y (por qué no decirlo) de divertirse con personajes malos, con un código moral mucho más complejo que el del héroe de molde del MCU.

La redención del escuadrón Suicida

La versión del ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn es, sin lugar a dudas, superior a la película original. No solo porque la barra no era muy alta para empezar, sino porque este filme entiende mucho mejor lo que una película de este tipo puede y debe hacer con sus personajes e historia para funcionar.

Para empezar, su historia no es terrible ni está llena de incoherencias. Es simple, va al grano y se ajusta a la perfección con el tono de la película. No hay una trama muy complicada, ni tampoco es demasiado original. Pero, en vez de que estos elementos jueguen en su contra, ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn aprovecha el no tener que preocuparse por su historia para crear un espectáculo que sea la verdadera estrella del show.

Dicho esto, nos sorprende la manera en la que cinta no es del todo predecible. La película aprovecha el hecho de que su trama no tiene muchos lugares a los que ir para guardar sorpresas oscuras en los momentos más sencillos. Hay gracia en un filme que entiende que hemos visto tantas veces la historia de los ‘anti héroes’, que puede engañarnos al simular ir en una dirección, pero terminar en otra.

Los héroes de la historia son sus villanos

Quizás el mayor punto de valor de ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn es cómo entiende mejor cómo utilizar a este equipo de ‘malos’. El principal problema de la versión de Ayer es que intentaba venderlos como criminales, pero nunca mostraba esas áreas grises de moral, sino que se limitaba a decir: “miren que malos son, porque matan personas”.

James Gunn, por otro lado, no intenta reivindicar a sus villanos. Al menos no de maneras tan obvias. Por supuesto, puedes asumir que algunos de ellos no son psicópatas sin conciencia, pero también muestra sus mayores defectos, su locura y su egoísmo. Gunn no busca que le agarremos cariño a su elenco porque ‘sean buenos’, sino porque tienen encanto y carisma.

A esto se suman dos factores importantes. El primero es que los villanos en Gunn siempre se sienten en peligro. El director se toma en serio esta idea del ‘escuadrón suicida’ y desde el inicio deja claro que no tiene problemas en matar a sus personajes más populares (incluso si hay algunos favoritos que esperamos que vivan hasta el final). Esto crea momentos de tensión real, cosa que la película original no logró al pensar que solo bastaba con matar a alguien para asustarnos.

El otro mérito tiene es que los hace visualmente interesantes. El Bloodsport de la película merece un regreso, solo porque queremos ver cómo sigue sacando y combinando armas como si se trataran de Transformers.

Un humor suicida

El humor negro del ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn no siempre aterriza bien, pero tampoco se desperdicia y puedes esperar escuchar al teatro coincidir en ciertos momentos, en lo que es difícil no reír con la brutalidad cómica de una masacre convertida en una pelea de egos. Es una virtud que el director aprovecha. Es un humor que compite con Deadpool y ridiculiza lo sangriento de la historia, para sacar una carcajada del espectador.

Pero otros chistes se lanzan a las ciegas y terminan estrellándose sin gracia en el silencio del teatro. Son bromas suicidas y mucho menos graciosas que los miembros del equipo de villanos en el filme. Gunn, por desgracia, re utiliza algunas bromas que simplemente no tienen la misma fuerza o estilo que el resto de su película. Se sienten como momentos que en teoría deberían ser graciosos… pero quizás terminan cayendo más en lo extraño e incómodo.

Conclusión: 4.5/5 – La mejor película de DC en años

‘El Escuadrón Suicida’ demuestra el potencial que tienen los personajes de DC y los directores que recluta, cuando les permite seguir su visión. Es una película que se siente divertida, original y entretenida sin necesidad de añadidos. El filme de Gunn amerita una segunda parte, solo porque queremos ver qué más puede hacer el director con los villanos de este mundo de cómics cuando el estudio le da la autorización de matar a los que quiera, hacer bromas sobre el tamaño del pene de un dictador o simplemente entregar una película que combina lo mejor del MCU y Deadpool en un mismo empaque.

Imágenes: Warner Studios