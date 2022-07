Si eres de los nuestros, es posible que coordines tus planes del mes de acuerdo a los estrenos que quieres ver: ¿Maratón de Stranger Things el sábado mata rumba el viernes? ¿Vale la pena ir a paseo cuando llega Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo a las salas de cine? Por eso en ENTER.CO hemos preparado esta lista con los que consideramos los cinco estrenos en julio más importantes del mes. De esa manera puedes ir coordinando qué ver cada semana ahora que se va a terminar Ms. Marvel y no tendremos The Umbrella Academy por otro año más.

Sin más demora, estos son los cinco estrenos en julio de 2022 imperdibles

Thor: Love and Thunder

6 de julio, en cines

La segunda película del MCU que llega en 2022. Thor: Love and Thunder será el debut de Natalie Portman como la nueva diosa del trueno en el MCU. Después de la derrota de Thanos, Thor se dispone a recuperarse y descubrir su lugar en el universo. Por desgracia esta misión de re descubrimiento se ve interrumpida por Gorr, el asesino de dioses. Pero Thor es un optimista y salvar el mundo (de nuevo) tiene sus cosas positivas si te permite reencontrarte con tu novia. Estreno, solo en salas de cine. Puedes ver el tráiler aquí.

Resident Evil

Julio 14, por Netflix

La décimo tercera es la vencida. Después de que la película más reciente de Resident Evil fuera un fracaso en la taquilla y con la crítica, Netflix se ha puesto en la tarea de entregar la próxima adaptación del juego de Capcom. No rostros conocidos (al menos no los mismos de la franquicia). En este caso la historia explorará el origen y futuro de la pandemia Zombi, mientras que una de sus sobrevivientes recuerda los primeros del día de horror y sobrevive años después mientras que busca a su hermana. Puedes ver el tráiler aquí.

El Teléfono Negro

Julio 21, en Netflix

Yo sé. El tráiler de El Teléfono Negro tampoco me impresionó mucho durante los adelantos. Sin embargo, la película de suspenso/horror tiene en estos momentos una calificación de 84% en Rotten Tomatoes y las primeras calificaciones en Estados Unidos (donde ya se estrenó) estamos frente a una cinta que maneja de manera excelente la tensión así que consiguió su lugar entre esta lista de estrenos en julio. ¿Puede un chico secuestrado escapar al escuchar a las víctimas de su secuestrador? Puedes ver el tráiler aquí.

Harley Quinn: Temporada 3

Julio 28, por HBO Max

El estado actual del DCU en el cine es un desastre, pero por fortuna tenemos series como Harley Quinn que nos demuestran que lo mejor lo están haciendo a través de la animación. En Colombia también será la primera vez que podremos ver de manera simultánea (y legal) el show. La tercera temporada regresa con Harley e Hiedra, finalmente juntas y enamoradas. Por supuesto su primer objetivo es hacerse notar como la mejor pareja de Gotham creando tanto caos como sea posible. Puedes ver el tráiler aquí.

What we do in the Shadows: Temporada 4

Julio 16, disponible por Star+

Si necesitan reír un rato y tiene Star+, entonces ‘What we do in the shadows’ es ese de esos estrenos en julio que deberían estar viendo. La serie de tipo mockumentary (falso documental) sigue las vidas de cuatro vampiros en el mundo moderno… utilizando el humor para mostrarnos que ser un ser de la noche es mucho menos elegante de lo que creemos. La temporada más reciente nos muestra a sus protagonistas tomando caminos diferentes, con Nadja manejando un club nocturno, Lazlo asumiendo el rol de padre con un Colin Robinson bebé, mientras que Nandor está buscando una pareja con la ayuda del caza vampiros/aspirante a vampiro, Guillermo. Puedes ver el tráiler aquí.

