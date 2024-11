“Estimados señores”, la película sobre cómo se logró el voto femenino en Colombia llega a los cines

¿Las mujeres siempre tuvieron los mismos derechos que los hombres?¿podían votar en las elecciones como cualquier hombre? No. Las mujeres tuvieron que luchar para poder encontrar una “igualdad”, al menos en términos de voto, una lucha que duró años y, que ahora, “Estimados señores” nos cuenta. La historia de cómo las mujeres colombianas lograron el derecho al voto se convierte en un poderoso relato cinematográfico con la llegada de “Estimados señores” a la pantalla grande. Esta película no sólo revive una lucha histórica, sino que también resalta el rol de las mujeres como protagonistas del cambio social y político en Colombia, un logro que marcó un antes y un después en la historia del país.El filme, dirigido por mujeres y con un elenco predominantemente femenino, conmemora los 70 años del sufragio femenino en Colombia, un derecho que fue legalizado en 1954 y ejercido por primera vez en 1957. A través de una narrativa íntima y profundamente humana, la película da voz a las pioneras que desafiaron normas establecidas y enfrentaron un sistema político que, durante décadas, excluyó a las mujeres del proceso democrático.

Un viaje al pasado con un mensaje vigente

La película no se limita a un retrato histórico. Su enfoque busca conectar las luchas de las mujeres del siglo XX con los retos que aún enfrentan en la actualidad. Desde reuniones clandestinas hasta manifestaciones públicas, “Estimados señores” muestra cómo la determinación, la sororidad y el activismo político llevaron al cambio, en un contexto donde las mujeres eran vistas sólo como guardianas del hogar y la familia.

El título del filme evoca el inicio de las cartas que las sufragistas enviaron al gobierno colombiano en busca de reconocimiento. Estas cartas, firmadas con valentía, reflejan el ingenio de una estrategia que no solo reclamaba derechos, sino que también utilizaba las herramientas legales para desafiar las restricciones del momento.

“Estimados señores” llega a las salas de cine

Detrás de “Estimados señores” está un equipo de creadoras comprometidas con amplificar las voces femeninas en la industria del entretenimiento. Según sus realizadoras, este proyecto no solo narra hechos del pasado, sino que también inspira a las nuevas generaciones a valorar y proteger sus derechos. Además, la película contribuye al creciente debate sobre la igualdad de género en todos los ámbitos, demostrando el poder transformador del cine.El estreno de esta obra llega en un momento crucial para Colombia, donde las discusiones sobre el papel de las mujeres en la política y la sociedad están más vivas que nunca. La película no solo invita a reflexionar sobre los sacrificios que se hicieron para lograr el voto femenino, sino que también subraya la importancia de la participación activa de las mujeres en el presente.“Estimados señores” promete convertirse en una herramienta educativa y cultural, ideal para promover discusiones en colegios, universidades y espacios comunitarios. Su enfoque cinematográfico, cargado de emotividad y rigor histórico, permite a los espectadores no solo aprender sobre los eventos que marcaron la historia del país, sino también empatizar con las dificultades y triunfos de las mujeres que lucharon por la igualdad.La película es un recordatorio de que los derechos adquiridos no deben darse por sentado, sino que requieren de una constante vigilancia y participación ciudadana para mantenerse vigentes y efectivos.“Estimados señores” se estrenará este jueves 28 en salas de cine de Colombia.Imagenes: Estimados Señores