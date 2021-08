Este es el final alternativo de ‘Black Widow’

No es secreto que a muchos los desconcertó el final de ‘Black Widow’. La película como tal tiene un acto final que, para muchos, es su talón de Aquiles. Pero luego está el que finalice con Natt tomando la decisión de apoyar al Capitán América en su intento por rescatar a Sam y los demás (con la esperanza de restaurar su relación con Tony). Recientemente se ha filtrado lo que parece ser un ‘final alternativo’ de la película.

Y utilizamos la palabra ‘final alternativo’ entre comillas, porque no es necesariamente una escena que cambie el final de la película (no esperen ver a Natt salir de un arbusto o algo así). Se trata más de una escena que parece tener como objetivo el agregar algo de contexto adicional a la película y sus temas. Puedes ver el trino con la escena a continuación:

#BlackWidow deleted scene.

This would have been a perfect ending. pic.twitter.com/bQp3GidTbV

— Scarlett Johansson Fanpage (@ScarlettForum) August 10, 2021