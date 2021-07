Esta semana puedes jugar ‘Among Us’ gratis en tu Nintendo Switch

Es hora de quitar el polvo a ese grupo de Discord que creaste para jugar ‘Among Us’. Esta semana podrás jugar el juego desde tu Nintendo Switch sin tener que comprarlo. La oferta estará disponible desde este miércoles, 21 de julio, hasta el próximo miércoles, 27 de julio.

Por supuesto, una vez que se haya completado este periodo tendrás que comprar la versión completa del juego (que usualmente tiene un valor de 5 dólares). De hecho, del 21 de julio al 1 de agosto estará disponible con un descuento del 30% (haciendo de su costo final 3.50 dólares).

También vale la pena mencionar que esta versión promocional solo estará disponible para los usuarios con una suscripción activa de Nintendo Online (que de, igual manera, es requerida para jugar títulos en línea).

Sus out impostors in the full version of #AmongUs, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 7/21 10 AM PT—7/27, 11:59 PM PT!

Among Us will also be available to purchase for 30% off from 7/21, 10 AM PT—8/1, 11:59 PM PT!

Pre download here: https://t.co/uJ7FrqPNZd pic.twitter.com/br3kWJijnJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2021