El final de Loki originalmente tenía una pequeña e importante diferencia

El episodio final de ‘Loki’ es uno de los mejores finales en la historia del universo cinematográfico de Marvel. La conclusión termina el viaje del dios de las mentiras y la TVA con una impresionante escena en la que el dios se sacrifica después de destruir el telar y asumir su lugar como el nuevo centro y fuente de vida del multiverso. Pero el final original del show era un poco diferente: Loki no habría destruido el telar y ocuparía su lugar en el multiverso, sino que lo salvaría:

«Había un borrador del guion del final, del final”, comentó Aaron Moorhead, director de Loki, en el especial ‘Marvel Studios Unidos: Creando a Lokl, temporada 2’ (que por el momento no está disponible en Disney+ para Latinoamérica):

“Algo no nos sentaba bien a los dos al respecto. Y el problema era que este borrador no tenía a Loki destruyendo el Telar. Él salvaba el Telar de implosionar y luego ascendía al trono. Todos sabíamos que algo estaba pasando, simplemente no sabíamos qué. Porque era como, bueno, él está tratando de salvar el Telar, obtiene el trono, todo esto”.

“Pero el problema fue que él no hizo el sacrificio, y nos dimos cuenta, ¿por qué no destruye el Telar y luego tiene que asumir la enorme responsabilidad? No saca nada de ello. Parece tan obvio ahora que parece exactamente la elección correcta. Pero ese fue un momento decisivo en su desarrollo, cuando nos dimos cuenta de que Loki necesitaba destruir y convertirse en el Telar«.

Como menciona Moorhead, la elección terminó siendo la correcta en especial ahora que tenemos una idea de la historia en el capítulo final. La conclusión de la segunda temporada de ‘Loki’ ve al dios enfrentarse a una decisión que parece casi imposible: matar a Silvie, mantener el orden en el universo y aniquilar todas las ramas y variantes; o permitir la existencia de las ramas, pero saber que al final estas serían eliminadas por el telar que funciona como un botón de reinicio del universo.

Al final Loki toma la decisión que parece más difícil: destruye el telar y luego reemplaza a la máquina alimentando con su propia magia cada una de esas nuevas líneas de tiempo que existen. Al hacerlo el dios termina ‘solo’ en el trono que siempre soñó, pero cumpliendo con un destino mucho más grande del que cualquier persona habría imaginado.

