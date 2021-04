El escritor de ‘Liga de la Justicia’ también se va en contra de Warner Bros

Terrio reveló que películas como ‘La Mujer Maravilla’ no habían terminado de ser definidas al momento el que él escribió ‘La Liga de la Justicia’.

El ‘Snyder Cut’ levantó algunas heridas en Warner Bros. El estudio ha estado bajo fuego permanente luego de que la versión original de la cinta fuera lanzada y quedara claro que al final el verdadero villano del DCU y la Liga de la Justicia no había sido Darkseid, sino los ejecutivos que en su afán de hacer dinero y competir con el MCU sabotearon lo que pudo ser la generación de cintas más espectaculares de estos héroes.

La nueva voz en irse en contra del estudio es Chris Terrio, uno de los escritores del guion de la ‘Liga de la Jusiticia’. En una entrevista para Vanity Fair sobre el estado actual del DCU, Terrio criticó de manera frontal la estrategia del estudio al momento de lanzar los filmes, revelando que Warner Bros. no tenía una estrategia al momento de lanzar las películas.

De acuerdo con Terrio, los ejecutivos no planearon lanzar las cintas en un orden considerando la historia o cómo podían crear una narrativa, sino que simplemente las ubicaron de manera que pudieran competir en algunos de los periodos con mayor flujo de cartelera. Como resultado, nunca hubo un plan para que estos filmes tuvieran sentido o, en sus palabras “nunca existió una intención de cómo este mundo iba a ser construido”.

Por ejemplo, Terrio reveló que películas como ‘La Mujer Maravilla’ no habían terminado de ser definidas al momento el que él escribió ‘La Liga de la Justicia’, con lo que se explica porque los personajes y motivaciones entre ambas películas se sienten tan diferentes “El guion de ‘La Mujer Maravilla’ ni siquiera estaba terminado cuando escribí ‘La Liga de la Justicia

Así que no tenía ninguna base para escribir a la Diana de la cinta, más allá de ‘Batman V Superman’. Themyscira ni siquiera existía. Nunca se me mostró nada en el guion original. No sabía si la gente podía hablar bajo el agua. Eso fue algo que tuve que preguntar, porque no sabía si podía hacer escenas submarinas con Aquaman y Atlantes. Todo fue desde cero porque no había películas de personajes en solitario”.

Esta ha sido una crítica recurrente al DCU. Warner Bros se saltó un par de pasos antes de lanzar su crossover. Como resultado, sus películas tienen la falla natural de que tienen que acelerar el contar las motivaciones de sus personajes, pues en la mayoría de casos solo los hemos visto un par de veces y a duras penas los conocemos. “Así que la Liga de la Justicia necesitaba establecer a tres de los personajes; tenía que crear una mitología de juego larga para el Universo DC. Tenía que resucitar a Superman porque estaba muerto al final de la última película. No sé cómo puedes hacer todo eso en menos de dos horas. Quizás el lanzamiento de 2017 demostró que no puedes”.

Aunque las comparaciones son molestas, el MCU es la muestra de que el tono oscuro de las cintas no fue el problema. Marvel Studios planea con cuidado cuándo cada película es lanzada, precisamente para evitar tener que expandir en sus motivaciones durante las cintas o, si lo tienen que hacer, nos los convierten en el foco principal de la historia. Piensen en la manera en la que la fase 3 lanzó primero ‘Avengers: Infinity War’ para luego crear expectativas con ‘Antman’ y ‘Capitana Marvel’. O el hecho de que haya lanzado ‘WandaVision’ antes de ‘Dr. Strange Multiverse of Madness’.

Warner parece haberse rendido con esta idea de lanzar películas conectadas. Lo que quizás sea para bien, considerando que los filmes más recientes comprueban que al estudio sus personajes no parecen importarles más que para tirar los dados en la taquilla.

Imágenes: Warner Bros. Pictures