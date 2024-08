El director de ‘Deadpool y Wolverine’ confirma que la aparición de Taylor Swift nunca estuvo en los planes

Ahora que podemos ver ‘Deadpool y Wolverine’ es claro que la película supo cómo guardar muchas de sus sorpresas más interesantes. Pero uno de los rumores que el filme no llegó a cumplir jamás fue la promesa de ver a Taylor Swift hacer su debut en el MCU interpretando a Dazzler, la estrella pop y mutante del universo de Marvel.

Pero todas esas especulaciones y rumores no tenían mayor razón de ser. De acuerdo con Shawn Levy, director de ‘Deadpool y Wolverine’, nunca se tuvo la intención de que Swift hiciera algún cameo en la cinta.

En declaraciones a Variety, Levy dijo que el rumor sobre el cameo de Swift fue “uno de los más fuertes que surgieron de la nada”. “Nunca fue verdad. Gracias, Internet, por construir una cortina de humo de rumores y medias verdades para que nadie supiera nunca qué iba a pasar“, agregó.

Los rumores sobre la participación de Swift surgieron cuando los fans notaron que el tráiler de anuncio de Deadpool & Wolverine se filmó en la misma casa donde la cantante filmó su documental/cortometraje ‘All Too Well: The Short Film. Esto llevó a muchos Swifties a pensar que podría aparecer como la mutante estrella del pop Dazzler en la película.

Sin embargo, Levy confirmó que Swift nunca estuvo en la lista de casting. Para ser justos con los fans, las cintas de ‘Deadpool’ tienen una historia de tener actores sorpresas como invitados como sorpresa, como por ejemplo la aparición de Brad Pitt en ‘Deadpool 2’ como Vanisher, un hombre invisible que revela su rostro real cuando es electrocutado por cables de luz (Pitt ni siquiera tiene una línea en la película).

La película Deadpool & Wolverine ha sido un éxito en taquilla, con una suma de 438.3 millones de dólares en su estreno mundial y 205 millones de dólares en ventas de entradas en su estreno nacional. A pesar de no contar con la participación de Swift, la cinta ha logrado conquistar a los fanáticos de los superhéroes y reavivado la fe en el MCU.

Lo cierto es que si algún día el MCU decide traer a Dazzler a la pantalla grande no podemos pensar en otra persona mejor calificada que Swift. La cantante no solo es parecida al personaje de los cómics, sino que tiene el carisma y voz perfectos para hacer de esta aparición un momento memorable en la franquicia. El único problema aquí puede estar en lo que inflaría el presupuesto de una película el tener a la estrella pop como protagonista o incluso como personaje secundario: de acuerdo con un reporte de The Economic Times la cantante ha alcanzado un valor de billonaria con un valor de 1.3 mil millones de dólares.

Y sí, Marvel accedió a pagar más de 60 millones para que Robert Downey Jr. regresara… pero incluso el estudio tiene sus límites.

Imágenes: Marvel Studios y montaje ENTER.CO