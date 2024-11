El Carnaval de Negros y Blancos llega a Bogotá: desfile, comparsas, concierto y mucho más

¿Quieres ver las coloridas carrozas y los disfraces más representativos del Carnaval de Negros y Blancos, el más llamativo de Colombia? La buena noticia es que ya no será un problema si el tiempo, el dinero o las circunstancias no te permiten viajar en enero a Pasto; si Mahoma no va al Carnaval, el Carnaval va a Mahoma. El Carnaval de Negros y Blancos, uno de los más emblemáticos y visitados de nuestro país llega a la capital. Al igual que en Pasto, los residentes de Bogotá podrán disfrutar de colectivos coreográficos, murgas y disfraces individuales. Te contamos todo lo que debes saber para no perderte este espectáculo.

¿Cuándo es el Carnaval de negros y blancos en Bogotá?

El evento tendrá lugar el próximo sábado 30 de noviembre, con varios presentaciones que se tomarán todo el día. A las 12 del mediodía iniciará el desfile, el espectáculo más importante; a las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de un concierto con varios invitados.

¿Dónde se realizará el Carnaval?

El Carnaval de Blancos y Negros se realizará en la ciudad de Bogotá, con un recorrido corto pero que promete llenar de magia a la capital. El desfile iniciará a mediodía en el Colegio Escuela Nacional de Comercio (Cra 3 este # 9-77 barrio Egipto), recorren parte de la avenida Circunvalar hasta llegar a la calle 10ma, donde bajarán hasta la carrera 7ma. Al llegar a El Tiempo (calle 13 con 7ma), el desfile continuará por toda la calle 13 hacia el oriente, hasta llegar a City U, donde se realizarán el resto de los eventos del día. Allí, en la plazoleta ‘UHeart’, darán inicio a un concierto que va desde las 3 p.m. hasta las 8 p.m.

Artistas invitados

En total son ocho agrupaciones musicales las que se presentarán en tarima durante el Carnaval de Blancos y Negros en Bogotá:Murga Soneros de GalerasNuestra Raíz (agrupación de música campesina)Murga Cantares de UrkuninaGeneral Bong (agrupación de rock)Brisas del Estero (agrupación de música campesina)Tizón (agrupación de marimba tradicional)Amarú de Colombia internacional (agrupación andina)Grupo fuego (agrupación bailable)

Recomendaciones

Aunque Bogotá es la capital, es una de las pocas ciudades que no cuenta con carnavales, es por esto que la Alcaldía de Pasto y la Alcaldía de Bogotá decidieron traer el Carnaval de negros y Blancos a la ciudad. Si tú no te quieres perder ningún detalle, te recomendamos llegar antes de la hora acordada (12 mediodía). Ahora, teniendo en cuenta el clima de la ciudad en las últimas semanas, recomendamos que lleves gorra, bloqueador solar pero que tampoco olvides la sombrilla o impermeable, ya sabemos lo bipolar que es nuestra amada Bogotá. Por último, nuestra recomendación más importante: disfruta del talento, la música, danza y deslumbrantes atuendos que nos conectan con nuestras raíces ancestrales y afrodescendientes. Allá nos vemos.imágenes: Alcaldía de Pasto, Carnaval de negros y blancos y Alcaldía de Bogotá