El anime de ‘The World Ends With You’ ya tiene fecha de estreno

El anime de ‘The World Ends With You’ viene en trabajo desde hace algún tiempo. De hecho, en agosto de 2020, Funimation lanzó un nuevo tráiler recordando al mundo de su existencia. Hoy, a través de IGN, se ha compartido un nuevo adelanto que, más importante, nos entregan la primera ventana de lanzamiento del anime: abril de 2021.

Para los fans del juego de la Nintendo DS es una buena noticia que la adaptación ha querido mantenerse cercana al estilo de animación distintivo de la franquicia. El estudio a cargo de esta adaptación es Shin-Ei Animation, quien recientemente ha estado a cargo de otras series como ‘Subarashiki Kono Sekai The Animation’ y ‘Hachinan tte, Sore wa Nazi Deshō!’. Ambos animes de tipo isekai no se destacaron particularmente por su uso del CG, pero los adelantos nos anticipan un trato mucho más adecuado para la adaptación de ‘The World Ends With You’… aunque también vemos algo de CG que nos deja preocupados de que sea otro anime con el mal de monstruos por computadora que se ven y mueven terrible.

Te puede interesar: Nintendo ve el hackeo como un problema que está empeorando

Por supuesto, no culparíamos a algunos que no tengan mayor contacto con la franquicia, más allá de recordar aquella vez en que apareció en Kingdom Hearts. El primer título fue lanzado en 2017 para la Nintendo DS y cuenta la historia de Neku Sakuraba, un joven que se ve envuelto en una batalla por supervivencia en Shibuya después de morir. Sin recordar bien las causas de su muerte, él deberá luchar contra espíritus y anteriores ganadores de esta competencia para regresar al mundo de los vivos.

En caso de que quieras poner tus manos en el juego antes de la llegada del anime, en 2018 fue lanzada para la Nintendo Switch ‘The World Ends With You: Final Remix’ que es una versión portada, adaptada para utilizar el modo portátil y de mesa de la consola (siendo el último bastante poco recomendado, considerando que el juego fue pensado para controles táctiles y los de motion no se acoplan tan bien a esta tarea).

Imágenes: Funimation