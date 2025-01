Dónde ver todas las películas nominadas a los premios Óscar en Colombia

Con la reciente revelación de las nominaciones a los Premios Óscar 2025, muchos cinéfilos en Colombia se preguntan dónde pueden ver las películas nominadas antes de la ceremonia del 2 de marzo. En ENTER.CO te presentamos una guía de las principales películas nominadas y las plataformas donde están disponibles en Colombia:“Emilia Pérez”Liderando con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez” es una producción francesa que ha capturado la atención mundial. Actualmente, la película se encuentra en cartelera en cines colombianos. Se espera que, tras su paso por salas de cine, esté disponible en plataformas de streaming, aunque aún no se ha confirmado en cuál.“The Brutalist”Con 10 nominaciones, esta película protagonizada por Adrien Brody está disponible en los cines del país. Por ahora no está confirmado si esta película llegará a alguna plataforma de streaming.“Wicked”También con 10 nominaciones, “Wicked” es una adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway. Actualmente, la película se encuentra en cartelera en los principales cines del país. Se espera que, tras su exhibición en cines, esté disponible en Prime Video, aunque aún no se ha confirmado su fecha de estreno. “Anora”Dirigida por Sean Baker y nominada a Mejor Película, “Anora” está disponible en las salas de cine.“Dune: Part Two”La esperada secuela de “Dune” ha obtenido varias nominaciones, incluyendo Mejor Película. Puedes disfrutar de esta película en MAX, Claro TV o Apple TV. “I’m Still Here”Esta película brasileña ha sorprendido con su nominación a Mejor Película. Actualmente, la película se encuentra en cartelera en los principales cines del país. Se espera que, tras su exhibición en cines, esté disponible en plataformas de streaming, aunque aún no se ha confirmado en cuál.“A Complete Unknown”Dirigida por James Mangold y nominada a Mejor Película, “A Complete Unknown” está disponible en salas de cine.

“Conclave”Protagonizada por Ralph Fiennes y nominada a Mejor Película, “Conclave” está disponible en salas de cine. se espera que llegue próximamente a Prime Video. “Nickel Boys”Con Colman Domingo nominado a Mejor Actor, “Nickel Boys” estará disponible en la plataforma de streaming Apple TV+ para los usuarios en Colombia. Los suscriptores pueden disfrutarla directamente desde la aplicación.“The Substance”Dirigida por Coralie Fargeat y nominada a Mejor Película, “The Substance” está disponible en la plataforma de streaming Mubi para los usuarios en Colombia. Los suscriptores pueden disfrutarla directamente desde la aplicación.

Otras películas nominadas

Nosferatu: disponible en cinesA real pain: disponible en cinesFlow: disponible en cines, próximamente en Prime VideoEs importante tener en cuenta que la disponibilidad de las películas puede variar y es recomendable verificar en cada plataforma o cine local para obtener la información más actualizada. Algunas películas aún no están disponibles en streaming, pero podrían estarlo próximamente. Mantente atento a las actualizaciones de las plataformas y cines para no perderte ninguna de estas destacadas producciones antes de la ceremonia de los Óscar.Imagen: Sky Studios