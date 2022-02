Disney+: el nuevo orden cronológico de las películas de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel es de nunca acabar (al menos así lo esperamos todos). Cada año salen varias películas que se unen al mismo universo de las anteriores, y con la llegada de Disney+ también hemos visto varias series de superhéroes también. De hecho, en agosto del año pasado, la plataforma lanzó la serie ‘¿Qué pasaría si…?’

Con el aterrizaje de esta serie, Disney Plus anunció que había un cambio en el orden cronológico de las películas de Marvel. ¡Ojo! Las películas, es decir, aquí no entran las series que se han lanzado en la plataforma. Además, debes tener en cuenta que tampoco entran en la lista las películas de Spider Man, ni las de Hulk, pero no porque no pertenezcan a Marvel, sino porque aún no han llegado a Disney+.

Sin más preámbulos, este es el nuevo orden:

Capitán América: el primer vengador

Esta película se estrenó en 2011 y está ambientada en la segunda guerra mundial. Narra la primera misión de Steve Rogers (Capitán América), a la que fue enviado luego de que le suministraran el suero del “super soldado”. Lucha contra la organización HYDRA y Cráneo Rojo, con el escudo que le entregó Howard Stark, el padre de Tony Stark (Iron Man).

Capitana Marvel

La película fue estrenada en marzo del 2019 pero, se sitúa en el año 1990, años después de la segunda guerra mundial. Narra la historia de Carol Danvers, una piloto que se ve involucrada en medio de una guerra interestelar entre Skrulls y Kree.

Iron Man I

Esta cinta se estrenó en el año 2008 en la que vemos a Tony Stark, un multimillonario que desarrolla un traje con alta tecnología para escapar de un grupo terrorista. Allí también vemos (en las escenas pos créditos) cuando Nick Fury le propone unirse a Los Vengadores.

Iron Man II

La película estrenada el 2010 nos muestra a Iron Man (Tony Stark) enfrentándose contra Ivan Vanko, el hijo del científico Anton, quien en el pasado tuvo un conflicto con el padre de Stark. Al final vemos que Phil Coulson (un miembro de SHIELD) encuentra en un cráter en el desierto el martillo de Thor.

Thor

Esta película se estrenó en el 2011, la cual nos muestra a Thor, el dios nórdico quien fue desterrado por su padre Odín hacia la tierra. En su aterrizaje pierde su martillo, el cual recupera más adelante y logra vencer al Destructor, el cual es controlado por su hermano Loki.

Los Vengadores

En el 2012 vimos por primera vez a todos los superhéroes juntos luchando en contra de Loki, quien intenta conquistar el planeta tierra. En la escena pos créditos de esta cinta vimos por primera vez al villano mayor, Thanos.

Te puede interesar: Los estrenos más esperados de Marvel en el 2022

Iron Man III

En esta película Tony Stark forja su relación con Pepper Pots, quien inicia siendo su asistente. En esta película vemos al multimillonario sufriendo de estrés postraumático tras la batalla liberada en New York.

Thor: el mundo oscuro

Esta cinta fue estrenada en el 2013, donde vemos a los Elfos Oscuros en camino a conquistar la sustancia denominada el Éter, la cual no es más que la gema de la realidad. Finalmente queda en manos del coleccionista.

Capitán América: el soldado de invierno

La película estrenada en el 2014 nos muestra nuevamente a Steve Rogers como protagonista. En esta se conoce que existe una conspiración dentro de S.H.I.E.L.D, por lo que es muy difícil para el Capitán América saber en quién confiar.

Guardianes de la galaxia I

También en el 2014 vimos por primera vez este nuevo grupo de superhéroes conformado por un trozo de árbol, un mapache, un ex convicto, un huérfano y una de las hijas de Thanos. El centro de la película es la Gema de la realidad, la cual no puede ser portada por un mortal, revelando la celestialidad de Peter Quill.

Guardianes de la galaxia II (2017) Los vengadores: la era de ultrón (2015) Ant- Man (2015) Capitán América: civil war (2016) Viuda negra ( 2021) Doctor Strange (2016) Black Panther (2018) Thor Ragnarok (2017) Ant- Man y la avispa (2018) Los vengadores: infinity war (2018) Los vengadores: endgame ( 2019)

Imagen: Marvel