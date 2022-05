De mejor a peor: los cortos ‘Love, Death and Robots’ temporada 3

La temporada más reciente de ‘Love, Death and Robots’ se estrenó este viernes. Por fortuna, incluso con 9 episodios, es una de esas maratones fáciles de viernes, por lo que en ENTER.CO cancelamos el plan de rumba y en vez de eso celebramos el fin de semana con cortos animados.

El balance general de la temporada 3 de ‘Love, Death and Robots’ es que es una en la que se siente una escasez de ideas, pese a la variedad de animación. Al menos la mitad de las tramas en los cortos de la nueva temporada se pueden resumir a ‘humanos encuentran una civilización extraterrestre/criatura/robot que quiere matarlos. También parece una temporada mucho más cercana al terror gore que sus predecesoras. Sabemos que la palabra ‘muerte’ está en el título, pero no tienes que hacer todos tus cortos una precuela de Alíen.

Después de meditar con la almohada y algunos amigos, en ENTER.CO hemos hecho una clasificación de cómo van, de mejor a peor, los cortos de la temporada 3 de ‘Love, Death and Robots’.

9: La noche de los mini muertos

Para ser justos, los últimos tres puestos en esta lista son fácilmente intercambiables. Pero hay algo particularmente frustrante en la noche de los mini muertos. Aunque la premisa de contar el fin del mundo con miniaturas tiene su encanto… en realidad más allá del meme no hay mucha novedad en la manera en la que lo hace.

8: El mismo pulso de la máquina

Desde su final hasta su historia, este corto jamás consigue llegar a algún punto en el que la historia realmente se torne interesante. Es un corto que depende demasiado de que compres su premisa filosófica y estés dispuesto a aceptar sus puntos más débiles en pro de algunas escenas que visualmente compensan la falta de oxígeno que tiene su historia.

7: Jibaro

Esta es posiblemente la historia que más dividirá a muchos. Sí, Jibaro es una experimentación interesante de animación y teatro. Sí, el trabajo en sonido es algo a reconocer y se nota que es un producto único dentro de la antología. No, eso no compense que se trate de una historia que depende de lo artístico para compensar la falta de una historia interesante. El arte por el arte es bueno, pero entendemos que no sea del gusto de todos (y sin duda no fue del gusto de la persona detrás de este artículo).

6: Los 3 Robots: Estrategias de salida

La primera ‘continuación’ de la antología… sin duda el robot no cae dos veces en el mismo lado. Aunque la primera vez ver a los robots explorar el mundo en ruinas de los humanos fue divertido… en esta ocasión se siente más bien que cae en chistes obvios y que no tienen el mismo encanto de antes. Sí, el chiste del 1% escapando en cohetes ya nos lo sabemos.

5: Equipo mortal

Hay momentos bastante divertidos en esta batalla entre soldados cliché y un robot oso. Este vendría a ser el mejor punto del corto: tiene un buen sentido del humor. No es algo que compense el que al final del día su historia en verdad no termine por sorprender, pero si lo que quieres es algo de tecno gore, con estereotipos de soldados GI Joe, este corto cumple bien con lo que promete.

4: En Salas Abovedadas sepultada

La mitad del gusto en este corto está en el giro final. La premisa de soldados americanos entrando a una tumba antigua que esconde horrores antiguos es tan vieja, que hasta recuerdo al menos 3 juegos con ella. Sin embargo, la animación de este corto es impresionante. Más importante, me deja con ganas de una antología únicamente dedicada a explorar historia de Lovecraft (quitando toda su xenofobia, por supuesto).

3: Enjambre

Esta es una premisa de la que se deberían hacer películas (escucha esto, Avatar). De nuevo, la animación de este corto es de las mejores que encontrarás en la antología. Pero quizás lo más interesante está en que el horror que propone el corto no está sostenido en la violencia, sino en el temo de esta colmena casi tan antigua como el universo y que pone el reto de supervivencia a la humanidad más grande: demostrar que somos más que parásitos. ¡Bravo por ese final!

2: Mal viaje

Esta historia se gana su lugar a pulso de tomar una historia relativamente sencilla, pero contarla muy bien. La premisa de una criatura imposible ‘secuestrando’ un barco y de su capitán navegando no solo el terror que se esconde en su barco, sino las traiciones de una tripulación capaz de sacrificarlo en cualquier momento… es uno de esos cortos que te mantienen interesado hasta el final, pese a la ausencia de robots.

1: Ratas de Mason

Uno sabe que está pasando un buen momento cuando una rata revolucionaria es cortada a la mitad y luego acribillada por un robot escorpión. Ratas de Mason combina todos los elementos que hacen de las mejores historias de la antología memorables: explora una idea sencilla y luego la retuerce con un humor negro que nos saca carcajadas.

