¿De dónde salió ‘The Umbrella Academy’, la nueva serie de Netflix?

Si te has dado una vuelta por Netflix o sus redes sociales en los últimos días, habrás visto que andan estrenando una serie de superhéroes llamada ‘The Umbrella Academy’, a la que le están haciendo mucha publicidad.

Si no has visto la serie, acá va una sinopsis: un día de 1989 nacieron 43 niños de madres que hasta ese día no habían mostrado signos de embarazo. Eran 43 milagros de la naturaleza, siete de los cuales fueron adoptados por el excéntrico multimillonario Sir Reginald Hargreeves, para formar ‘The Umbrella Academy’, un lugar donde entrenar los poderes de los niños para que conformaran un grupo con el fin de salvar el mundo.

Cuando eran adolescentes, los niños se alejan de Hargreeves, la familia se disuelve y los hermanos solo se reúnen muchos años después, por la muerte de su mentor, pero uno de ellos trae unas malas noticias que los ponen a luchar juntos para evitar el apocalípsis.

El cómic del que nace la serie

Pero, ¿de dónde viene la serie? La historia es original de los cómics, como pasa casi siempre con los superhéroes. Pero no es ni de Marvel ni de DC, sino de Dark Horse, una no muy conocida editorial que tiene títulos muy populares, gracias, especialmente, a sus versiones audiovisuales: ‘300’, ‘Hellboy’ o ‘Sin City’ son algunos de ellos. Incluso tienen la licencia para hacer cómics de ‘Stranger Things’, otra de las populares series de Netflix.

‘The Umbrella Academy’ es una serie limitada que comenzó en septiembre de 2007 con la publicación del primero de los seis capítulos de ‘Suite Apocalíptica’, el primer volumen, que acabó en febrero de 2008. Luego, en noviembre de 2008, se publicó el primer cómic del segundo volumen, llamad0 ‘Dallas’, que acabó en abril de 2009, cuando publicaron el sexto capítulo.

El tercer volumen de ‘The Umbrella Academy’ estaba planeado para 2010, pero, por varios problemas, la fecha se postergó varias veces, hasta que el primer número se publicó en octubre de 2018. Se sabe que tendrá siete capítulos. Además, hay dos historias cortas, llamadas ‘Mon Dieu’, que se publicó en noviembre de 2006, y ‘Murder Magician’, que se publicó en 2007 y puedes leer aquí.

Un rockero está detrás de ‘The Umbrella Academy’

El cómic fue dibujado por el brasileño Gabriel Bá, ganador de tres premios Eisner, uno de los cuales fue, precisamente, por ‘The Umbrella Academy’. Sin embargo, lo más sorpresivo de la creación de los cómics es que fueron escritos por Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. Sí, ese que se parece mucho a Billy Corgan, el front man de The Smashing Pumpkins.

Way, de hecho, fue historietista antes de formar parte de la banda de rock. Por ejemplo, en 1992, antes de ‘The Umbrella Academy’, creó ‘On raven’s wings’. Pero, además, tiene en su hoja de vida otros cómics. Por ejemplo, escribió el guion de ‘La patrulla condenada’, editada por Young Animal, propiedad de DC Comics. Por otro lado, es el creador de una de las versiones de Spider-Man que vimos en la ganadora del Óscar como Mejor película animada ‘Spider-Man: un nuevo universo’.

Específicamente, Way escribió el volumen 5 de la colección de Marvel ‘Edge of spider-verse’, en donde presentó a Peni Parker, la niña con aspecto de manga que, después de la muerte de su padre, Richard Parker, maneja, mediante su ADN, una armadura robótica con poderes arácnicos llamada SP//dr.

La inspiración de Way

Según se sabe (y parece obvio), Way se inspiró en ‘X-Men’ para crear ‘The Umbrella Academy’. Por eso la academia para mejorar poderes y el grupo de miembros mutantes. Pero, además, parece tener un poco de ‘Watchmen’, dos de las mayores influencias del cantante e historietista.

Así, pues, los protagonistas de ‘The Umbrella Academy’ parecen reinvenciones de los personajes de ‘La patrulla condenada’, ‘X-Men’ y ‘Watchmen’. Por ejemplo, Luther (número 00.01) tiene muchas similitudes con Cliff Steele (Robotman), de ‘La patrulla condenada’ o Vanya (número 00.07) es como una nueva versión de Jean Gray (Dark Phoenix), de ‘X-Men’.

‘The Umbrella Academy’ es una banda de rock con poderes

Pero, además, Way se inspiró en él mismo y los miembros de su banda para darles la personalidad a los personajes de ‘The Umbrella Academy’, como él mismo dijo, en una entrevista a Rolling Stones. «Nosotros [My Chemical Romance] estábamos en una gran olla a presión de fama y notoriedad y los personajes experimentan eso en el cómic y la serie [de Netflix]», explica Way.

«Estar en una banda es como estar en una familia disfuncional y todas estas personalidades son realmente distintas y realmente grandes, no solo las personas de tu banda, sino las personas que conoces en la carretera o el equipo con el que trabajas…’, añadió Way.

«Una banda es una familia disfuncional, así que hay muchos fragmentos de mí en todos los personajes, y hay también algunos fragmentos de todos los tipos que he conocido gracias a la banda, y también los personajes reflejan los diferentes roles que jugaríamos en la banda y cómo esos roles cambiarían a veces», agrega el músico y escritor de cómics.

Así que ya lo sabes: ‘The Umbrella Academy’ es una banda de rock cuyos integrantes tienen poderes, nacieron el mismo día y fueron educados en una mansión en la que les enseñaron a manejarlos. O sea, bien se podría haber llamado ‘Las aventuras de My Chemical Romance X-Men Watchmen Patrulla Condenada’, pero la mezcla dio una buen resultado final, que ahora nos pone a disfrutar de una serie muy bien hecha.

