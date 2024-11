¿Cuándo se estrena ‘Bogotá: City of the Lost’, la película coreana grabada en Colombia, y de qué trata?

Bogotá: City of the Lost (Bogotá, ciudad de los perdidos), es una película surcoreana que transporta al espectador a los años 90 en Bogotá, en medio de un ambiente de crimen, supervivencia y la lucha por un futuro mejor. Esta historia, que sigue a un joven inmigrante coreano en su travesía por sobrevivir en una ciudad que parece no ofrecer esperanzas, ha sido un proyecto ambicioso, no solo por su trama intrigante, sino también por su complejidad en la producción. La película, filmada en Colombia, se ha convertido en un ejemplo de cómo las producciones internacionales siguen apostando por el país sudamericano como un escenario atractivo para el cine.

La historia del largometraje sigue a un joven inmigrante surcoreano que llega a Bogotá en busca de una nueva vida en la década de los 90. Se instala en un mercado tradicional de la ciudad, donde rápidamente se ve arrastrado a un mundo de crimen y desesperación.

A lo largo de la película, el protagonista enfrenta dilemas morales, choques culturales y la dificultad de adaptarse a un entorno peligroso y hostil. La trama está parcialmente basada en las experiencias reales de Hwang Seong-gu, uno de los productores, quien vivió en Colombia en esa época y plasmó sus recuerdos y vivencias en el guion.

La producción comenzó en enero de 2020, con el rodaje principalmente en Bogotá, pero tuvo que ser suspendido debido a la pandemia de COVID-19. La cuarentena obligatoria en Colombia obligó al equipo a regresar a Corea, lo que provocó una interrupción de más de un año en las filmaciones.

La reactivación del proyecto ocurrió en 2021, pero debido a las restricciones, algunas de las escenas se rodaron en Corea del Sur. A pesar de estos desafíos, la producción no perdió fuerza y finalmente se completó con el apoyo de profesionales colombianos, quienes colaboraron en diversas áreas de la película.

El rodaje en Bogotá tuvo lugar en diversas localizaciones, destacando barrios como La Perseverancia y Egipto, además de otros lugares emblemáticos como el Salto del Tequendama y el municipio de Choachí. La colaboración entre el equipo coreano y los 200 trabajadores colombianos fue clave para el éxito de la filmación.

Según Juan Pablo Solano, vicepresidente de producción de Jaguar Bite, la empresa colombiana que asistió en la producción, uno de los mayores desafíos fue la barrera del idioma. Sin embargo, con el tiempo lograron crear una sinergia que permitió que el proyecto avanzara con éxito.

El elenco está compuesto en su mayoría por actores surcoreanos, pero también incluye a figuras colombianas como la talentosa Juana del Río, quien le da vida a un personaje crucial en la trama. Este enfoque multicultural no solo refleja la globalización del cine, sino que también enriquece la historia al incorporar una representación genuina de Colombia, sus barrios y su gente.

La película, que fue estrenada en octubre en el 29.º Festival Internacional de Cine de Busan, está generando gran expectativa tanto en Colombia como en Corea del Sur. Aunque la fecha exacta de estreno en salas de cine aún no se ha confirmado, se espera que llegue a los cines colombianos el 31 de diciembre de 2024.

Este thriller criminal, lleno de acción, efectos especiales y persecuciones, promete capturar la atención de los amantes del cine internacional y, especialmente, de aquellos interesados en las historias que combinan culturas y situaciones de tensión y suspense.

La película no solo destaca por su trama intensa y su cuidadosa producción, sino también por la oportunidad que ofrece para mostrar a Colombia desde una perspectiva distinta a la habitual en el cine. En un contexto de globalización del cine, Bogotá: City of the Lost se presenta como un ejemplo de la creciente colaboración entre países lejanos en la industria cinematográfica, donde la magia del séptimo arte supera barreras idiomáticas y culturales para contar historias universales.

Imagen: Captura de Pantalla YouTube