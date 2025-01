Cuáles son y dónde puedes ver las series top 10 de 2024

Desde emocionantes adaptaciones de libros hasta continuaciones de franquicias que dejaron huella en la televisión, el año 2024 ofreció propuestas para todos los gustos. Te contamos cuáles fueron las top 10 de las series más destacadas del año y dónde puedes verlas.

From (Prime Video)

Desde su estreno, From ha demostrado ser una serie que juega con los límites del suspenso y el misterio. Ambientada en un pueblo atrapado en una realidad paralela, donde sus habitantes luchan por encontrar una salida, esta serie te atrapará con su atmósfera inquietante y sus giros inesperados. Si eres amante de los thrillers psicológicos, From es una parada obligatoria en tu lista de series.

Shogun (Disney+)

Shogun es una épica adaptación de la famosa novela de James Clavell que lleva a los espectadores al Japón del siglo XVII. Con una narrativa rica en historia, cultura y conflicto, esta serie de Disney+ explora la lucha por el poder entre samuráis, comerciantes y daimyos. Si te apasionan las historias de samuráis y el drama histórico, esta es tu serie.

The Bear (Disney+)

The Bear ha dejado una marca imborrable con su retrato visceral de la vida en una cocina de alto nivel. La trama sigue a un joven chef que regresa a su ciudad natal para tomar el control de un restaurante en crisis. Con sus diálogos rápidos, personajes complejos y una carga emocional intensa, es una de las comedias dramáticas más aclamadas de la actualidad. Si aún no la has visto, no esperes más.

Fallout (Prime Video)

Basada en el popular videojuego, Fallout promete ser una de las series más épicas del año. Con un mundo post-apocalíptico y una historia llena de acción, intriga y personajes memorables, esta adaptación de Prime Video nos llevará a una realidad devastada por la guerra nuclear, donde los sobrevivientes luchan por encontrar sentido en un mundo en ruinas.

Yellowstone (Claro Video / Paramount)

La saga de Yellowstone sigue conquistando a sus seguidores con su mezcla de drama familiar y western moderno. La lucha por el control del rancho Dutton, las tensiones políticas y los conflictos personales hacen de esta serie un referente para los amantes del drama y la acción. En 2024, Yellowstone sigue demostrando por qué es un fenómeno global.

La Casa del Dragón (Max / Movistar TV)

La precuela de Juego de Tronos sigue siendo uno de los platos fuertes de 2024. La Casa del Dragón nos sumerge en la historia de la familia Targaryen, con su lucha por el poder y las traiciones que marcaron la dinastía. Los fans del universo de Canción de Hielo y Fuego no querrán perderse las nuevas tramas, giros y batallas.

The Boys (Prime Video / Max)

La irreverente y brutal The Boys continúa siendo un referente dentro del género de superhéroes. Con su crítica mordaz a la corrupción del poder y los héroes caídos, esta serie te ofrece acción, humor negro y un enfoque audaz sobre lo que significa ser un héroe. 2024 promete ser otro año de escándalos, caos y sorpresas con The Boys.

True Detective (Movistar TV / Max)

La serie que popularizó el género de los thrillers policiales de formato antológico regresa con una nueva temporada que mantiene su sello de misterio profundo y personajes complejos. En 2024, True Detective nos ofrece una nueva historia, pero con la misma atmósfera oscura y una narrativa cargada de tensiones psicológicas. Si eres fan del suspenso, esta es una cita obligada.

El Problema de los Tres Cuerpos (Netflix)

Basada en la exitosa trilogía de ciencia ficción de Cixin Liu, El Problema de los Tres Cuerpos nos lleva a una trama de conspiraciones y contacto con civilizaciones extraterrestres. Esta serie promete expandir los límites de la ciencia ficción en la televisión, con una historia que explora el futuro de la humanidad y las amenazas que podrían poner en peligro nuestra existencia. Si te gustan las narrativas complejas y especulativas, esta es la serie para ti.

The Office (Prime Video)

Aunque The Office es una serie que terminó hace años, sigue siendo una de las favoritas de millones. En 2024, su popularidad sigue intacta, y si nunca has visto las andanzas de los empleados de Dunder Mifflin, este es el momento perfecto para empezar. Con su humor único y personajes entrañables, The Office sigue siendo un clásico atemporal en la comedia.

