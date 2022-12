¿Cuál será el giro de Knock at the Cabin, la nueva película de M. Night Shyamalan?

Odiarlo o amarlo. M. Night Shyamalan permanece como uno de esos directores que generan las reacciones más variadas en los espectadores. Sus películas son conocidas por traer premisas inusuales, desarrollarlas de maneras poco convencionales y al final entregar un giro que en algunos casos funcionan de maravilla (el sexto sentido) y en otros ponen a cuestionar si ver sus películas es una pérdida de tiempo (The Happening).

El tráiler de su película más reciente despierta sentimientos similares. Esta semana ‘Knock at the Cabin’ presentó su primer tráiler y despertó sentimientos similares: premisa inusual, suspenso para mantener la atención y la promesa de un giro en cualquier momento.

La premisa de ‘Knock at the Cabin’ es la siguiente: una pareja gay (protagonizada por Jonathan Groff y Ben Aldridge) llevan a su hija Wen (Kristen Cui) de vacaciones a una cabaña en lo remoto del bosque. Mientras que están allí la familia es interceptada por un grupo de extraños liderado por Leonard (Dave Bautista) que retiene a los tres y les presenta un dilema: de acuerdo con Leonard el mundo se está terminando y la única manera de salvarlo es haciendo el último sacrificio: uno de los tres debe morir.

La historia de ‘Knock at the Cabin’ no es 100% original, sino que está adaptada de la novela ‘The Cabin at the End of the World’ de Paul G. Tremblay. Y si podemos creer que la adaptación será fiel a la novela… entonces los espectadores quizás no deberían esperar algún tipo de respuesta o resolución satisfactoria. Por otro lado, quizás M. Night Shyamalan ha decidido poner su propio toque a la historia y poner un giro al final, algo que quizás esta historia necesite para justificar la ida al cine.

Además de los actores antes mencionados, ‘Knock at the Cabin’ también cuenta con la participación de Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird y Abby Quinn como los tres seguidores de Leonard y quienes lo ayudarán a mantener a la familia secuestrada mientras que el mundo se termina. Shyamalan, además de dirigir el filme, se encargó del guion junto con Steve Desmond y Michael Sherman.

Lo cierto es que, en este punto, el apellido del director es una carnada imposible de ignorar para la gran mayoría de cinéfilos. Shyamalan no ha tenido muchos éxitos recientes en la pantalla grande. ‘Split’ causó enormes olas que prometían el regreso del director, pero ‘Glass’ falló en entregar la conclusión esperada y terminó por romper la temporal confianza en su habilidad narrativa. En estos momentos Shyamalan parece estar más interesado en la pantalla chica trabajando en la serie para Apple TV ‘Servant’.

‘Knock at the Cabin’ se estrenará en los Estados Unidos el próximo 3 de febrero.

