Cuál es el futuro de Queen Mave después del final de ‘The Boys’ 

La temporada más reciente de The Boys terminó con bastantes personajes diciendo adiós. Uno de ellos fue Queen Maeve.

En el enfrentamiento final contra Soldier Boy, The Boys nos hace creer que la heroína muere después de saltar del edificio de Vough, evitando que la explosión mate a todos en el edificio. Minutos después descubrimos que Maeve sobrevivió, pero que ahora ha perdido todos sus poderes (de manera similar a Kimiko a inicios de la temporada).

Vough (haciendo lo de siempre) encubrió el enfrentamiento y para el mundo (y Homelander) está muerta. Qué significa esto para el futuro del personaje en The Boys.

The Boys le dio un final mucho más feliz

La Maeve de la serie de televisión quizás es una de las mejores revisiones que hizo el show al cómic. A diferencia de su contraparte en los cómics, la Maeve de los cómics jamás se termina de recuperar de los estragos causados por Homelander. A menudo borracha y buscando romances de una noche, Maeve incluso es una participante del Herogasm (que en los cómics es mucho más una pequeña orgia).

Sin embargo, también muestra ser una de las pocas aliadas que tiene Starligh. Eventualmente se descubre que ella es una espía de The Boys y cuando intenta escapar con Annie, es interceptada por Homelander. Aunque la pelea nunca es mostrada, Maeve termina siendo decapitada.

Los cómics recrean un poco este encuentro final, pero le dan a la Maeve de la serie de TV una pelea un poco más justa contra Homelander (aunque sigue sin poder hacer ningún daño).

Mareve regresará en ‘algún momento’ a The Boys

La buena noticia es que la serie de TV fue mucho más amable con Mave y en vez de matarla, tomó la decisión de quitarle sus poderes y de esa manera ‘eliminarla del show’ de una manera mucho menos brutal que con la que suelen salir sus personajes. La pregunta ahora es: ¿regresará Marve a The Boys?

En una entrevista para TV Line, Eric Kripke (showrunner del show) confirmó algunas cosas sobre el futuro del personaje. Lo primero, es que no deberíamos esperar ver a Maeve pronto e incluso es posible que ella no aparezca del todo en la temporada 4 del show. Sin embargo, la serie tomó la decisión de no matarla, garantizando que hay planes y un espacio a futuro para su personaje “la serie definitivamente no terminará sin que veamos a Maeve de nuevo”, aseguró Kripke.

Por ahora, es muy difícil predecir el futuro de The Boys. La temporada más reciente comprobó que a estas alturas el show solo está tomando prestados algunos personajes y tramas, pero que está escribiendo su propia historia. Los planes que tenga el show para Maeve, solo esperamos que no terminen en una reconstrucción de su final en los cómics y que para cuando termine la serie la Reina de los Siete conserve todavía su cabeza.

Imágenes: Amazon