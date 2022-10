Un rayo sin brillo: esto es lo que está diciendo la crítica de Black Adam

Es jueves de cine y el cuerpo lo sabe. Si son de los que revisan la cartelera de estrenos para decidir que ver se encontraran con que Black Adam se estrena esta semana. La cosa con las películas de DC es que… no tienen el mejor historial en la calidad que podemos esperar. ¿Es esta película otra cinta otro intento más de Warner por exprimir las licencias?

Les tenemos malas noticias. Si las primeras reseñas de Black Adam son ciertas, entonces la película más reciente de DC es un rayo sin brillo. La mayoría de críticos están de acuerdo en que el filme toma una ruta tan fácil de predecir, que elimina cualquier oportunidad de contar una historia diferente dentro del género saturado de súper héroes. Al parecer DC pus la mayor cantidad de peleas en CGI, un equipo de héroes y un debate de a medio cocinar sobre lo que significa ser un héroe.

El resultado parece ser otro fracaso más en la era moderna de las películas de DC. Para el momento de publicación de este artículo Black Adam tenía una calificación de 53% en Rotten Tomatoes.

Esto está diciendo la crítica de Black Adam

Por Peter Debruge

“Collet-Serra ha estudiado todo, desde ‘The Matrix’ hasta ‘La Liga de Justicia de Zack Snyder’, basando su estilo visual en los trucos favoritos de películas más originales. La mitad de la razón por la que es tan difícil tomarse en serio las películas de historietas proviene de dispositivos perezosos como Eternium y magos, que «Black Adam» acepta sin la menor vacilación.

Por John Defore

“Johnson crea un antihéroe magnético, volátil y antisocial. No vuela tanto como acecha el cielo; golpea a los oponentes como los paquetes de píxeles CG ingrávidos que son. Y este proyecto de pasión le sirve bien al personaje, preparándolo para aventuras que uno espera que sean menos predecibles que esta”.

Por Phill Pirrello

“Hay una buena película, a veces, una muy buena película, escondida en todo el desorden sin alma de la trama de Black Adam. Desafortunadamente, todos los talentos considerables aquí luchan por entregarlo. Black Adam es una película que te haría creer que la población del país antes mencionado cantaría «campeón» al tipo que ayudó a demoler la mayoría de sus casas y edificios”.

Por David Ehrlich

El problema no es que Johnson no pueda actuar, ¡definitivamente puede! — el problema es que él no quiere. Todavía quiere la simple idolatría que un niño podría tener por su atleta favorito. Él quiere ser más grande que la vida. Pero incluso la más grande de las estrellas de cine debe ser un poco más pequeña que eso para darle a la gente algo que ver, y no solo admirar.

Por Yoshua Yehl

“Black Adam se excede hasta el punto en que es difícil disfrutar del debut del antihéroe de DC. Está repleto de personajes sin desarrollar y un número excesivo de escenas de acción repetitivas, hasta el punto de que su debate a medias sobre lo que significa ser un héroe se pierde en todo el ruido. Por mucho que intente capturar un rayo en una botella, Black Adam nunca logra encontrar su chispa”.

Imágenes: DC