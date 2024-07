Concierto de Paul McCartney: cuándo será, costo de boletas, fecha de preventa y todo lo que debes saber

Después de 12 años, Paul McCartney, uno de los cantantes y compositores más exitosos de todos los tiempos, regresa a Colombia. El ex integrante de The Beatles se presentará en Bogotá con su gira Got Black, la cual inició en el 2022. Te contamos dónde será, cuándo puedes comprar boletas y todo lo que debes saber.

Cuándo es el concierto de Paul McCartney

Como es de esperarse, el cantante de temas como “Hey Jude”, “Band on the Run”y “Let it Be”, se presentará en el Estadio El Campín, el mismo lugar donde lo escucharon cientos de colombianos hace 12 años. El concierto tendrá lugar el próximo 1 de noviembre de 2024.

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes shows en Estados Unidos antes de su histórica presentación en el Festival de Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 shows más por países como Australia, México y Brasil.

Cuándo se pueden comprar las boletas

Las entradas serán vendidas en preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! Desde las 9:00 a.m. del miércoles 10 de julio y se extenderá hasta las 8:59 a.m. del viernes 12 de julio. A partir de las 9:00 a.m. del 12 de julio iniciará la venta al público general hasta agotar existencias.

Puedes comprar tus boletas a través de la página web del cantante www.palmccartney.com o a través de ETicket.co.

Cuánto cuestan las boletas para ver a Paul McCartney

El estadio estará dividido, como es costumbre, en más de 15 zonas, incluidos los palcos y espacios aptos para menores de edad. La edad mínima de ingreso es de 7 años. Podrás adquirir boletas desde $139.000 pesos colombianos más el servicio. Habrá que esperar hasta la fecha de preventa para conocer los precios de toda la boletería.

Norte baja / Filas delanteras $ 168.000

Norte baja / Filas traseras $ 240.000

Norte alta $ 360.000

Oriental norte alta $ 360.000

Gramilla (Admisión general) $480.000

Oriental alta $ 600.000

Occidental alta $ 721.000

Occidental baja $ 998.000

Oriental baja $ 998.000

Platea E $ 1.804.000

Platea E/ pasillo $1.864.000

Platea D $1.924.000

Platea D/ pasillo $ 1.984.000

Platea C $ 2.164.000

Platea C / primera fila y pasillo $ 2.224.000

Platea B $2.284.000

Platea B/ Primera fila y pasillo $2.344.000

Platea A $2.405.000

Imágenes: ETicket/Paul McCartney