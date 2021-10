Cómo entrenar a tu dragón tiene nueva serie ¡En el futuro!

No hay mucho debate en que la mejor franquicia que ha salido de DreamWorks en los últimos años es Cómo entrenar a tu dragón (How to train your dragon, en inglés). Sin embargo, no esperábamos saber más de la franquicia, considerando que la última película se encargó de cerrar la historia del vikingo y dragón más tiernos de la pantalla grande. Bueno, hoy se presentó el primer tráiler de un nuevo show inspirado de la franquicia, con un pequeño giro: la historia tiene lugar en tiempos modernos.

‘How to Train Your Dragon: The Nine Realms’ (que se traduciría en ‘Cómo entrenar a tu dragón: los nueve reinos’) llevará la magia de dragones y humanos 1,300 años después de que Hipo y Chimuelo dijeran adiós. Parece que, aunque las criaturas regresaron a vivir en paz al centro de la tierra, la leyenda permanece viva. Esta es la sinopsis oficial del show.

“Ambientado 1300 años después de los eventos de ‘Cómo entrenar a tu dragón’, los dragones ahora son solo una leyenda para el mundo moderno. Cuando una anomalía geológica abre una inmensa fisura de kilómetros de profundidad en la superficie de la Tierra, científicos de todo el mundo se reúnen en una nueva instalación de investigación para estudiar el misterioso fenómeno. Pronto un grupo de niños inadaptados, traídos al sitio por sus padres, descubren la verdad sobre los dragones y dónde se han estado escondiendo, un secreto que deben guardar para sí mismos para proteger lo que han descubierto”.

La serie parece indicar que uno de los dragones es un claro descendiente de Chimuelo (negro, con manchas blancas). Aunque este tipo de series se suelen ver con malos ojos, lo cierto es que las series de Cómo Entrenar a tu Dragón (que, por cierto, se encuentran en Netflix) son bastante buenas e incluso pueden resultar entretenidas si quieres llenar algunos vacíos en la historia del filme.

‘How to Train Your Dragon: The Nine Realms’ se estrenará el próximo 23 de diciembre en Hulu y Peacock en los Estados Unidos. Es muy probable que la veamos tiempo después en Netflix Latinoamérica.

Imágenes: DreamWorks.