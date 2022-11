¿Clásico de navidad o Halloween? Mira el tráiler de la película de horror del Grinch

Parece que 2022 es el año de convertir clásicos de la infancia en pesadillas de los adultos. Como si no fuera suficiente con que Winnie Pooh ahora sea un asesino serial (en una película terrible) ahora alguien ha decidido hacer una cinta de terror tomando como protagonista a El Grinch, en una parodia navideña de horror: The Mean One (El Malvado, en español).

La primera advertencia: al igual que la antes mencionada película de Winnie Poh, el filme es un proyecto semi independiente y su premisa se ve mucho más interesante que la película. De hecho, si algo deja claro el tráiler es que quizás esta cinta sí sea apta para navidad, con risas (incómodas) garantizadas de lo terrible que anticipa ser.

Pero sin arruinar la navidad para nuestros lectores: The Mean tiene como premisa un mundo en el que el Grinch no se robó la navidad, sino que aprovechó la noche buena para ir en una racha de asesinatos hogar por hogar. 20 años después, Cindy regresa a Newville con un único propósito: detener al monstruo que mató a su madre, ahora que ha iniciado una nueva tanda de asesinatos.

Y ustedes pensando que un par de medias era un mal regalo.

Para ser justos, este tipo de proyectos rara vez apuestan por ser películas decentes. En vez de eso utilizan propiedades populares que pueden ser adaptadas (en este caso el famoso cuento de Dr. Seuss) para convertirse en virales y atraer a los incautos o curiosos. Una estrategia que funciona bastante bien, considerando que la sola idea de convertir al Grinch en un asesino serial pareció atraer la atención de muchos que quizás necesitan un nuevo clásico de navidad menos rosa.

También es importante mencionar que este tipo de películas rara vez llegan al país (el Niño Dios no trae parodias de navidad el 24 de diciembre) por lo que aquellos que tengan curiosidad o quizás quieran tender una trampa a la familia el 31 al invitarlos a ver la ‘película del Grinch’ tendrán que hacer un esfuerzo adicional para poder ver The Mean One. En los Estados Unidos la cinta tiene programado su estreno el próximo 9 de diciembre, sin mayores detalles de por qué plataforma esperar su lanzamiento digital.

Por supuesto, también pueden ver una película que se ‘vea’ buena en vez de esto, lo que no es difícil porque la historia del Grinch es una de las más adaptadas en los últimos años. Pueden escoger entre la versión live action de 2000 protagonizada por Jim Carrey y Taylor Momsen, que es el origen de cientos de memes y gifs. También está la versión animada de 2018 que pone a Benedict Cumberbatch (Sherlock y Dr. Strange) en los zapatos peludos del gruñón de navidad, e incluye algunas canciones que pueden sumar en su repertorio de novenas (dependiendo de su nivel de inglés). Por desgracia, ninguna de las dos películas está, al momento de la publicación de este artículo, disponible en algún servicio de streaming.

Así que no fue el Grinch quien se robó la navidad, sino las licencias internacionales.

Imágenes: Captura de pantalla