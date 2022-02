Cinco juegos ‘anime’ para Android que debes probar

¿Qué es un juego anime? Cuando me propuse a escribir esta nota el primer problema fue definir qué rayos es una aplicación de este tipo. La respuesta sencilla es que se tratan de juegos para celular que están licenciados con personajes de anime y que te permiten dar un toque otaku extra a tu celular, al mismo tiempo que puedes disfrutar de jugar con tu protagonista o waifu favorita.

Por desgracia la mayoría de listas en la Internet que tienen este tipo de juegos se suelen limitar a los mismos tres títulos… que realmente no aportan mucho a la fórmula. Por eso decidí hacer una lista con algunos de los juegos que, en lo personal, considero que son casi obligatorios para la mayoría de fans del anime. Y no… no todos son juegos gacha (aunque al menos la mitad sí… porque anime y gacha son dos cosas que no puedes separar).

Yu-Gi-oh! Master Duel

Esta primera recomendación es obligatoria, considerando que el cliente de Yu-Gi-oh! Master Duel es uno de los mejores si hablamos de juegos de cartas digitales. En este juego encontrarás disponibles más de 10.000 cartas que han surgido a lo largo de los 20 años que tiene de historia el universo Yu-Gi-Oh. Esta es la oportunidad, de paso, para que te pongas al día con la mayoría de nuevas mecánicas, con la ventaja de que explorar los tutoriales te dejará con suficientes cartas para armas al menos dos decks competitivos. Puedes descargarlo aquí.

Fate/Grand Order

Miren… yo sé que los juegos gacha no son la inversión de tiempo más sabia. Pero cuando tienes la oportunidad de tener una colección de leyendas como el Rey Arturo, Oukita Sougo, Juana de Arco y Oda Nobunaga, algunas de ellas con un pijama… bueno, entonces es poco más lo que podemos vender de este juego. El juego tiene un sistema bastante estándar: lanzas para coleccionar los espíritus heroicos y luego puedes utilizarlo en el modo historia o en el PVP, pero el principal encanto está en la colección de personajes disponibles… y en la surte que te debe tocar para poner tus manos en uno. Por desgracia, el juego no está disponible en la tienda de Android, pero la puedes descargar a través de un repositorio de APK.

Azur Lane

Y, por supuesto, no podemos evitar a las mejores waifus: un buque de guerra. Azur Lane es otro móvil gacha, con la diferencia de que esté tiene más enfoque en algunos elementos RPG, combinados con mecánicas de Shooters side scrolling. Como suele ocurrir, el principal encanto del juego se encuentra en la colección de personajes disponibles y en muchos de sus diseños, aunque el combate no se queda atrás y ofrece una cantidad decente de diversión, si lo único que necesitas es quemar un par de neuronas de camino a casa. Puedes descargarlo aquí.

Love Live! School Idol Festival

No hay nada más japonés que los juegos de ritmo… y no encontrarás mejores juegos de ritmo (y más frustrantes) que los de Love Live. Incluso si las historias de idols no son lo tuyo, este juego tiene dos ventajas importantes: es gratis y es perfecto para aquellos que buscan buenas canciones al momento de probar sus reflejos musicales. También tiene bastante contenido, así que no te quedará muy rápido sin mucho que hacer. Puedes descargarlo aquí.

Pokémon Unite

Me sorprende mucho que este juego esté ausente en la mayoría de las listas de juegos anime para Android, considerando que encaja a la perfección con lo que muchos buscan. El MOBA de Pokémon puede haber pasado de su mayor pico de popularidad, pero eso no significa que vayas a encontrar los lobbys vacios. Por el contrario, el juego ha mantenido una saludable cantidad de actualizaciones, incrementando el número de ‘campeones’ disponibles con adiciones en los últimos meses como Dragonite o Trevenenant. Lo mejor es que el juego tiene crossplay, lo que significa que puedes unirte con algún amigo en su Switch. Puedes descargarlo aquí.

Imágenes: Google Play Store