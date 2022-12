China ha aprobado 45 juegos después de más de un año y medio de silencio

Después de 1.5 años, los entes regulatorios de China finalmente han aprobado un nuevo lote de videojuegos extranjeros. La noticia llama la atención, principalmente porque una buena cantidad de las licencias aprobadas pertenecen a Tencent, que ha tenido una relación extraña con el gobierno chino en los últimos años, principalmente por su endurecimiento de las normas de juego a los niños.

El número total de juegos aprobados por la compañía es de 45 juegos y la lista cuenta con algunos títulos notables. Por ejemplo, está Pokémon Unite, el MOBA inspirado en la franquicia de Nintendo y que hasta el día de hoy se mantiene activo e incluso celebró su primer gran torneo en 20022. También está el shooter por equipos ‘Valorant’ de Riot Games (el desarrollador de LOL) que está en el mercado desde el año 2020.

Es interesante mencionar que ambos juegos son publicados por Tencent. Como mencionamos antes, la compañía ha tenido una relación extraña con China. El país en años recientes ha sido particularmente duro con la entrada de títulos extranjeros en el país. En el caso de Tencent, el ingreso de varias licencias puede tener relación con el apoyo que la compañía ha prestado al país en su búsqueda por reducir las horas de juegos de los menores de edad. Por ejemplo, la empresa ha desarrollado mecanismos que utilizan reconocimiento facial para determinar si la persona que está jugando es un adulto y, de esa manera, limitar el tiempo que pueden pasar frente a algunos de sus títulos. Estas políticas, a los ojos de muchos analistas, ayudaron a que hoy más del 70% de los niños, adolescentes y jóvenes en China jueguen menos de tres horas a la semana.

Te puede interesar: Las personas en China están jugando menos, gracias a las regulaciones

El último dato interesante de la lista es que China ha permitido el ingreso de Gwent, el juego de cartas inspirado en The Witcher, al país. La noticia no tendría mayor relevancia, de no ser porque se anunció que el próximo año el videojuego dejará de recibir soporte, lo que se traduce en no más lanzamiento de cartas, así como una pausa en eventos organizados por la compañía. Aunque Gwent ha prometido permanecer como un título sostenido en la comunidad (que en adelante será la que determinará balances de cartas, por ejemplo) muchos ven el anuncio como el ‘final’ de su camino.

La aprobación de esta lista de juegos, para muchos, marca el capítulo final de China bloqueando el ingreso de títulos extranjeros al país. En agosto del año pasado, junto con el endurecimiento de las horas permitidas para jugar, el país tomó la determinación de suspender cualquier licencia extranjera de entrar en el país. Los juegos a futuro seguirán requiriendo aprobación, pero al menos en estos momentos se está permitiendo su ingreso. También vale la pena mencionar que el número de títulos aprobados en 2022 sigue siendo uno de los menores en el histórico.

En 2021 antes de la suspensión China aprobó 76 juegos y mucho antes de que el país tomara una actitud tan dura frente al fenómeno Gamer aprobó 456 en 2017.

Imágenes: Archivo ENTER.CO y Riot Games