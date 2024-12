BeetleJuice BeetleJuic y Guasón 2: folie á deux llegan a MAX: todos los estrenos de diciembre

Llegó diciembre, un nuevo mes, nuevos estrenos en todas las plataformas de streaming y MAX no es la excepción. La compañía anunció estrenos que harán saltar de la emoción a más de uno; los fanáticos podrán disfrutar de películas como BEETLEJUICE BEETLEJUICE y GUASÓN 2: FOLIE À DEUX. Te contamos cuáles son todos los estrenos de MAX Colombia en diciembre.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE

Estreno: 6 de diciembre

Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Astrid, la hija adolescente y rebelde de Lydia, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y accidentalmente abre el portal al Más Allá. Con problemas surgiendo en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el demonio travieso regrese para desatar su propio estilo de caos.



GUASÓN 2: FOLIE À DEUX

Estreno: Próximamente

Luchando con su doble identidad, el comediante fracasado Arthur Fleck conoce al amor de su vida, Harley Quinn, mientras está internado en el Arkham State Hospital.La nueva entrega está protagonizada por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix, una vez más en su doble papel como Arthur Fleck/Guasón, junto a la ganadora del Oscar Lady Gaga.



ABIGAIL

Estreno: 6 de diciembre

Después de que un grupo de criminales secuestra a la hija bailarina de una poderosa figura del bajo mundo, se refugian en una mansión aislada, sin saber que están atrapados con una niña que no es nada común.

NOTAS DE ESPERANZA

Estreno: 27 de diciembre

La fe de una madre enfrenta todas las adversidades e inspira a su esposo e hijos a mantener la suya. Basada en una historia real extraordinaria.

LA POSADA

Estreno: 15 de diciembre

La tradicional Posada de los Mendoza se transforma en una noche de revelaciones cuando Caro, la nueva novia de Diego, organiza el evento. Con la presión de ganarse a una familia que aún adora a la ex esposa de Diego, Caro se enfrenta a secretos familiares que la hacen cuestionar si realmente quiere formar parte de la familia.

JURADO Nº 2

Estreno: 20 de diciembre

JURADO Nº 2 sigue a Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, mientras cumple con su deber como jurado en un juicio por asesinato de alto perfil, se enfrenta a un serio dilema moral… uno que podría usar para influir en el veredicto del jurado y, potencialmente, condenar o absolver al acusado.

SERIES

BOOKIE (temporada 2)

Estreno: 12 de diciembre

Del creador nominado al Emmy Chuck Lorre (The Big Bang Theory) y Nick Bakay, esta comedia oscura y divertida sigue a Danny (Sebastian Maniscalco), un veterano corredor de apuestas de Los Ángeles, cuya vida da un vuelco cuando la posible legalización de las apuestas deportivas en California amenaza con acabar con su negocio para siempre. Junto a su mejor amigo y exjugador de la NFL Ray (Omar J. Dorsey), su hermana multitareas Lorraine (Vanessa Ferlito) y el reacio narcotraficante reformado Hector (Jorge Garcia), Danny debe lidiar con sus cada vez más inestables clientes mientras intenta saldar sus deudas, todo esto mientras asume riesgos con sus propias apuestas. Llena de situaciones con las que muchos se pueden identificar, BOOKIE narra el viaje de un hombre que intenta adaptarse a un mundo en constante cambio mientras utiliza su encanto y astucia para llegar a la cima.

NOVELAS

LA PROMESA (temporada 2)

Estreno: 2 de diciembre

Llega a Max la segunda temporada de la novela española ganadora del premio Emmy Internacional, LA PROMESA. Este drama histórico está ambientado en España a comienzos del siglo XX. En 1913, una mujer obtiene empleo en el palacio La Promesa, como recompensa por salvar al hijo de los marqueses. Pero nadie sabe que tiene sus propios planes, que pasan por vengar la muerte de su madre y encontrar a su hermano desaparecido.



DOCUMENTALES

SUPER/MAN: LA HISTORIA DE CHRISTOPHER REEVE

Estreno: 7 de diciembre

La historia de Christopher Reeve es la de un ascenso asombroso, de actor desconocido a estrella icónica de cine y activista global por los derechos y el cuidado de las personas con discapacidad. SUPER/MAN: LA HISTORIA DE CHRISTOPHER REEVE narra su vida personal y profesional antes y después del casi fatal accidente de equitación en 1995 que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Utilizando las propias palabras de Reeve, así como contribuciones íntimas de sus familiares y amigos más cercanos, el documental ofrece un retrato rico y matizado de un hombre que se negó a ser definido por su condición física y demostró que no se necesitan mallas ni una capa para ser un héroe.



ALAMESA

Estreno: 3 de diciembre

Esta producción argentina presenta la inspiradora historia de un restaurante único que combina gastronomía e inclusión social. El documental sigue el recorrido de ALAMESA, una iniciativa creada por el infectólogo Fernando Polack, con el objetivo de garantizar un futuro laboral para su hija con desafíos neurocognitivos. Desde su apertura en marzo de este año, el restaurante ha empleado a 40 jóvenes neurodivergentes, quienes encuentran allí un espacio para crecer tanto profesional como personalmente. A lo largo de esta producción, se muestra cómo el proyecto evolucionó de una idea innovadora a un símbolo de inclusión, destacando las historias de sus protagonistas y el impacto transformador que genera en su entorno.

ESPECIALES

FAST FRIENDS

Estreno: 19 de diciembre

Sinopsis: Max celebra el 30.º aniversario del fenómeno global Friends con el estreno de FAST FRIENDS, un especial de cuatro partes que desafía a los fans de la serie, presentado por la comediante Whitney Cummings. Filmado en The FRIENDS Experience: The One in New York City, FAST FRIENDS se desarrolla en los icónicos escenarios de la célebre serie, en un evento de competencia a un ritmo vertiginoso.

Otros estrenos

PELÍCULAS

Creciendo – 13 de diciembre

Alguien Como Tú – 27 de diciembre

Trenque Lauquen Parte 1 – 6 de diciembre

Trenque Lauquen Parte 2 – 6 de diciembre

La Huérfana: El Origen – 20 de diciembre

Los Delincuentes – 20 de diciembre

El Último Veterano – 23 de diciembre

SERIES

The Head (temporada 3) – 19 de diciembre

Mentes Extraordinarias – 12 de diciembre

Infieles – 13 de diciembre

Profesor T (temporada 1 y 2) – 27 de diciembre

El Ángel de la Muerte (temporada 1, 2 y 3) – 6 de diciembre

COCINA

Competencia de Horneado – 18 de diciembre

Campeonato de Reposteros: Fiestas – 5 de diciembre

Competencia de Postres: Elfos Navideños – 5 de diciembre

Selena + Chef: Home for The Holidays– 25 de diciembre

ESTRENOS EN MAX CRIMEN

El Ciber Robo del Siglo – 3 de diciembre

Control de Fronteras: España (temporada 7) – 3 de diciembre

Detrás del Engaño: Arthur Labinjo-Hughes – 5 de diciembre

ESTRENOS EN MAX CONTENIDO INFANTIL

Lu & The Bally Bunch: Christmas Special – Diciembre

Tiny Toons Looniversity Special: Winter Blunderland – Diciembre

ANIMACIÓN ADULTA

¡La Sociedad de la Virtud Salva la Navidad! – 13 de diciembre

Imágenes: estrenos MAX