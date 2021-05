Así era la tercera película de ‘300’ que Warner Bros no aprobó

En estos días nuevos detalles de la relación entre Zack Snyder y Warner Bros Pictures han salido a la luz. ‘El Snyder Cut’ pareció completar el ciclo del director con el que, durante 15 años, fue su casa. Un divorcio que, nos hemos enterado, tuvo una conclusión bastante amarga, como reveló Snyder al asegurar que los mismos ejecutivos fueron bastante agresivos durante todo el proceso de producir la cinta. Hoy nos hemos enterado que Snyder también tenía la intención de sacar una tercera película de 300, pero que Warner Bros decidió no apoyar su visión del proyecto.

300 fue la primera película de Snyder para Warner Bros Pictures. Con una taquilla de 456 millones de dólares, convirtió al director en uno de los niños dorados del estudio. Esto le ganó la oportunidad de sacar una secuela, ‘300: El nacimiento de un imperio’, que por desgracia no resultó tan popular con la crítica o en las salas de teatro, recolectando tan solo 337 millones de dólares.

Sin embargo, el estudio, al parecer, todavía quería hacer con la franquicia. Por esto, durante la pandemia, se llevaron a cabo conversaciones sobre una tercera película dirigida y escrita por Snyder. El director asegura que no estaba muy convencido, pero que las conversaciones con el estudio continuaron y que cuando se sentó a escribir el filme encontró que quería hacer una película muy diferente a lo que se había hablado en estas charlas.

“Estaba escribiendo esto sobre Alejandro Magno y se convirtió en una película sobre la relación entre Hefestión y Alejandro. Resultó ser una historia de amor. Así que realmente no encajaba como la tercera película», aseguró Snyder.

Pero no solo Snyder está de acuerdo con que esta tercera película no se ajustaba como parte de la trilogía, sino que el estudio también, al parecer, mató el proyecto al considerar que no era lo que esperaban o querían de la tercera parte. “Ahí estaba ese concepto, y salió realmente genial. Se llama «Sangre y cenizas» y es una hermosa historia de amor, de verdad, con la guerra. Me encantaría hacerlo, Warner Bros dijo que no … ya sabes, no son grandes admiradores míos. Es lo que es».

Lo que esto significa es que, posiblemente, la franquicia de 300 como lo conocíamos haya terminado. Sí, es posible que Warner Bros elija a otro director para continuar una tercera parte. Pero ‘300’ es una cinta tan conectada a Snyder que hacer una cinta sin el director parece la fórmula perfecta para un desastre en taquilla.

No es que Snyder esté escaso de proyectos. Esta semana se estrena ‘Army of the Dead’, su nueva película para Netflix. Y, si hacemos caso a las críticas, es seguro que Netflix querrá mantener al director en su nómina.